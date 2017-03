Cước điện thoại cố định nội hạt sẽ giảm còn 200 đồng/phút

Theo ông Thắng, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng phê duyệt đề án điều chỉnh cước nội hạt, nội tỉnh và dự kiến sẽ áp dụng từ 2009.

Lộ trình điều chỉnh cước điện thoại cố định nội hạt, nội tỉnh được thực hiện theo hai giai đoạn. Từ 1-1-2009 đến hết năm 2010: cước thuê bao hạ xuống 20.000 đồng/tháng, cước liên lạc 200 đồng/phút. Bên cạnh gói cước cơ bản này sẽ có các gói cước khác do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tự quyết định. Từ 1-1-2011, gói cước cơ bản cũng như các gói cước khác đều do doanh nghiệp tự quyết định trên cơ sở chỉ số giá trần do Bộ TT&TT ban hành.