Cuộc đua lãi suất sẽ chấm dứt

Nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận cao Dù gặp nhiều khó khăn khi NHNN áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ nhưng kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm của nhiều NH vẫn khá ấn tượng. Sacombank lợi nhuận trước thuế đạt hơn 754 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ, Đông Á hơn 400 tỷ đồng, đạt 57,8% so kế hoạch, Ngân hàng Quân Đội đạt lợi nhuận bằng 61% so kế hoạch (mục tiêu lợi nhuận cả năm đạt 735 tỷ đồng)...