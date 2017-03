Cước thuê kênh quốc tế giảm 20%-50%

Theo đó, cước dịch vụ điện thoại quốc tế dùng thẻ trả tiền trước được quy định như sau: với dịch vụ 1719_64 Kbps thì block sáu giây đầu là 4,8 US cent và một giây tiếp theo là 0,8 cent; dịch vụ 1719_8 Kbps và gọi 1717 thì block sáu giây đầu là 3,6 US cent và một giây tiếp theo là 0,6 cent. Như vậy, thuê bao gọi càng nhiều thì mức cước sẽ càng giảm. So với cách tính cước cũ, cước IDD giảm khoảng 12% và cước gọi 171, 1717, 1719 giảm khoảng 25%.

Cước thuê kênh quốc tế của VNPT từ ngày 1-9 cũng sẽ giảm 20%-50% tùy theo tốc độ kênh. Khung cước thuê kênh quốc tế qua cáp biển được tính theo tháng, quy định cho nhiều tốc độ kênh khác nhau, trong đó tốc độ kênh thấp nhất là 300 b/s và cao nhất là 155 Mbs/s, tương đương với mức cước thấp nhất là 372 USD/nửa kênh/tháng và cao nhất là 123.615 USD/nửa kênh/tháng. Ngoài ra còn có các mức cước tối thiểu 1, 2, 3 cho từng tốc độ kênh khác nhau.