Cuối năm, lại “sốt” nhà đất

Giáp Tết nguyên đán giao dịch nền đất, căn hộ tại TP.HCM vẫn nóng hầm hập. Cơn sốt đất cuối năm đang làm cho nhân viên các công ty môi giới bất động sản quên cả sắm Tết, về quê.

Cháy căn hộ

Thị trường nhà đất tại TP.HCM năm nay vận hành trái với quy luật, khi càng cận Tết giao dịch mua bán càng nóng rát. Trên đường Trần Não (quận 2), Hoàng Diệu (quận 4), Lê Văn Lương (quận 7)... lượng khách hàng đi mua nền đất, căn hộ vẫn nườm nượp, số lượng người mua so với tháng trước đã tăng gấp đôi.

Có một điều đáng chú ý là giá nhà đất rao bán tại các siêu thị địa ốc này đã tăng 2-3 triệu đồng m2 nhưng vẫn không đủ hàng cung, nhất là căn hộ cao cấp.

Anh Lê Thuận, Trưởng Văn phòng giao dịch nhà đất Hoàng Long (đường Nguyễn Hữu Thọ, Q. 7) cho biết cơn sốt bất động sản hiện nay đang tăng nhiệt rất nhanh, cùng với giá đất tại quận 2, 9 tăng, giá đất tại khu Nam thành phố cũng sốt từng ngày, thậm chí như các dự án căn hộ ở tận xã Nhơn Đức (Nhà Bè) giá cũng đã đội lên ngưỡng, có nơi chỉ trong vòng một tuần trước Tết mà giá tăng từ ba đến bốn triệu đồng/m2 .

Nếu như các năm trước, thời điểm cận Tết giao dịch nhà đất chựng lại thì năm nay hoạt động giao dịch mua bán này phớt lờ cả không khí Tết. Đất sốt khiến nhân viên nhiều công ty môi giới tại TP.HCM vẫn tất bận ngược xuôi quên cả sắm Tết, về quê để đưa khách hàng đi xem đất, ký hợp đồng.

Do nền đất, căn hộ quá hút hàng nên giá bán đã bị đẩy lên quá cao. Ví dụ ngay như trong buổi sáng ngày 29-1, Công ty Địa ốc Sacomreal khai trương văn phòng giao dịch nhà, đất quận 9 thì đã có 70 khách hàng đến ký hợp đồng mua căn hộ Mỹ Phước 3 (Bình Dương) dù giá bán do Sacomreal đưa ra so với cách đây một tháng tăng hơn một triệu đồng (bán 3,2 triệu đồng/m2).

Trước đó, chiều ngày 28-1 khi Công ty Kinh doanh nhà ở Phương Nam công bố bán 115 căn hộ siêu cao cấp thuộc dự án Southern Palace (Nguyễn Văn Linh, quận 7) cũng sốt hàng. Càng khiếp hơn khi biết giá bán căn hộ này dao động từ 7.000 USD trở lên. Như vậy, giá bán một căn hộ Southern Palace có diện tích 150 m2 là trên một triệu USD, tương đương16 tỷ đồng. Điều đáng nói là dù giá bán căn hộ triệu đô nhưng nhiều khách hàng chậm chân đã không mua được phải chạy đôn chạy đáo sang nhượng lại.

Giải thích cho hiện tượng cận Tết mà bất động sản vẫn nóng hừng hực, ông Bùi Tiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Sacomreal, cho biết do dòng vốn từ chứng khoán và kiều hối dồn hết sang đất. Mặt khác, đầu tư vào nhà đất hiện nay được xem là kênh kiếm lãi nhanh nhất nên các nhà đầu tư ra sức săn hàng.

Tuy nhiên, có một điều khách hàng cần tỉnh táo là đất sốt nên nhiều công ty đua nhau bán ra căn hộ để kiếm lời dù chưa xây xong phần móng. Hiện đã có một dự án ở quận 7 đưa hàng ra thị trường dưới hình thức hợp đồng góp vốn để lách luật. Nhiều khách hàng thu gom mua căn hộ này với giá ban đầu là 2.750 USD/m2 nhưng thấy bất ổn về pháp lý nên đã bán lại hưởng chênh lệch từ 150 đến 200 triệu đồng.

Năm 2008: Bỏ tiền vào đất là số một

Đất số do kênh chứng khoán quay đầu, còn vàng tăng giá quá nhanh không ổn định, trong khi đầu tư vào bất động sản mang lại lợi nhuận rất cao. Do đó đang có một hiện tượng vốn trên các kênh đầu tư truyền thống khác chảy hết sang đất. Mặt khác, năm 2008 cũng là thời điểm thực thi nhiều chính sách về nhà ở cho việt kiều, người nước ngoài được sở hữu nhà nên giới đầu cơ ra sức gom nền đất, căn hộ vào đón đầu để sang nhượng lại kiếm lời.

Bà Đỗ Thị Loan, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho biết những ngày gần đây, hiệp hội tiếp liên tục các quỹ đầu tư bất động sản nước ngoài sang Việt Nam tìm kiếm cơn hội đầu tư. Đáng chú ý nhất là các quỹ đến từ Mỹ, Nga... với số vốn hàng tỷ USD và đại diện các quỹ này cho biết sẽ rót tiền vào nhà đất tại Việt Nam.

Cũng theo bà Loan, trong năm 2008 thị trường bất động sản sẽ tiếp tục sốt cao, thậm chí còn dữ dội hơn năm 2007. Minh chứng cho điều này là ngay trong một tháng đầu năm 2008 vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam đã lên đến con số 1,7 tỷ đô, cao gấp năm lần so với cùng kỳ, trong đó phần lớn vốn đầu tư vào đất. Như vậy trong số các kênh đầu tư truyền thống khác, bất động sản đang nổi lên là kênh đầu tư hấp dẫn nhất.