Cuối tuần, vàng giảm thêm 140.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết cuối giờ chiều qua mua vào là 26,33 triệu đồng/lượng, bán ra là 26,39 triệu đồng/lượng

Tuy nhiên, nếu tính theo tỉ giá USD ngân hàng, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm là do giá vàng thế giới giảm thêm 1,6% trong phiên giao dịch cuối tuần tại thị trường New York (Mỹ). Giá vàng tại New York phiên 19-3 chốt ở mức 1.108,9 USD/ounce, giảm 18 USD/ounce so phiên liền trước.

T.HẢI