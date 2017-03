Đà Nẵng: Tổ chức hội chợ hàng Việt phục vụ mua sắm tết

Hơn 250 gian hàng của trên 120 DN sẽ tham gia bán hàng khuyến mãi, ưu đãi cho người dân.

Các mặt hàng tham gia hội chợ gồm: thủ công mỹ nghệ, may mặc, giày da, thời trang, thực phẩm, đồ uống… với các thương hiệu Việt mạnh như Công ty Dệt may Hòa Thọ; Dệt may Thắng Lợi, Công ty Vissan. Đây cũng là hoạt động nằm trong tháng bán hàng khuyến mãi, thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

LÊ PHI