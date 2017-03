Đà Nẵng: Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng gia tăng

Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhận định: “Trong những năm gần đây, tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn hết sức phức tạp”.

Từ năm 2005 đến nay, Công an Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý sáu vụ lưu hành tiền giả với số tiền trên 150 triệu đồng. Cơ quan này cũng xử lý ba bị can “chôm” tiền qua tài khoản ATM với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào những nhóm tội phạm: tội cố ý làm trái chiếm đoạt tài sản; tội lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng; sử dụng công nghệ cao đánh cắp mật khẩu làm thẻ tín dụng giả, séc giả, làm thẻ ATM giả, thông qua dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các tổ chức, cá nhân....

Ông Đinh Xuân Nha, Phó Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng, cho biết: “Thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao là tạo ra những vụ lừa đảo trên máy tính; xâm nhập, bẻ khóa hệ thống bảo mật thông tin khách hàng; tạo website giả của các ngân hàng uy tín, yêu cầu khách hàng khai báo thông tin cá nhân và số thẻ tín dụng, mã số cá nhân. Sau đó, chúng dùng những thông tin đó để lấy tiền; thay đổi tên truy cập và mật mã rồi chiếm đoạt cơ sở dữ liệu thông tin...”.

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã nhận được tin báo có một người nước ngoài mang quốc tịch Mozambique đến ngân hàng mở hai tài khoản USD và VND. Sau khi hoàn thành thủ tục thì tài khoản VND nhận ngay số tiền trên bốn tỷ đồng từ một tài khoản của người nước ngoài khác ở Vũng Tàu chuyển đến, đồng thời đối tượng này đề nghị được rút ngay bằng tiền mặt. Lập tức, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam, Cục Bảo vệ an ninh kinh tế (Bộ Công an)... triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, bắt giữ hai đối tượng này và làm rõ nguồn gốc của số tiền 295.650 bảng Anh (tương đương nửa triệu USD). Kết quả điều tra cho thấy đây là tiền do một tổ chức tội phạm quốc tế đã đánh cắp từ tài khoản tại một ngân hàng ở Luân Đôn, sau đó chúng chuyển vào Việt Nam để nhận bằng tiền mặt VND.