Tại Ninh Bình, có ít nhất hai cây xăng ngừng bán. Nhiều người dân cho biết cửa hàng xăng dầu Quảng Trường (phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) đã đưa biển báo hết xăng từ sáng sớm. Cửa hàng xăng dầu Ninh Hòa (xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư) cũng đóng cửa với biển báo “hỏng vòi bơm”, mặc dù đang vào mùa lễ hội chùa Bái Đính, có hàng ngàn du khách qua lại mỗi ngày. “Không muốn đổ xăng chai, tôi dắt bộ hơn 1 km đến cửa hàng này thì họ lấy lý do hư hỏng không bán” - chị Nguyễn Thị Hải, một du khách từ Thanh Hóa, nói trong tâm trạng bức xúc.

Tình trạng tương tự cũng khá phổ biến ở một số huyện thuộc Thanh Hóa. Điển hình là Trạm cấp phát xăng dầu Quân đội ở xã Đông Tân, huyện Đông Sơn từ trưa 25-2 đã treo biển báo “mất điện”, không đảm bảo để bơm xăng. Nhưng một người sống gần khu vực đó khẳng định: “Điện nhà tôi vẫn bình thường!”.

Cửa hàng xăng dầu Quảng Trường (Ninh Bình) đưa biển báo hết xăng từ sáng sớm 25-2. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng đi kiểm tra tất cả cây xăng dầu nhưng không có trường hợp nào găm xăng”. Còn ông Bùi Bá Nhất, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Ninh Bình, thì nói: “Cây xăng nào trên địa bàn có thông báo không bán xăng, hết xăng chúng tôi đều nắm được. Nhưng hôm nay tình trạng một số cây xăng đóng cửa, không bán đã khiến tình hình trở nên phức tạp”.

Như vậy, dù đã xuất hiện tình trạng găm xăng nhưng cơ quan chức năng tại hai tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình vẫn chưa xử lý trường hợp nào. Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng đang rất bức xúc khi bị nhiều cửa hàng từ chối bán xăng.

Tại Hà Nội hai ngày qua, một số cây xăng dọc quốc lộ 32 thuộc các huyện Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức đã có dấu hiệu găm hàng với lý do mất điện hoặc bán giới hạn 30.000 đồng/xe. Chị Nguyễn Hà Ngân ở quận Cầu Giấy kể, ngày 23-2, trên đường về quê nhân ngày rằm tháng Giêng, chị ghé vào đổ xăng tại cửa hàng Cầu Diễn. Nhân viên ở đây chỉ bán tối đa 30.000 đồng/xe, khách nài nỉ cũng không bán nhiều hơn. Cách đó không xa, cửa hàng xăng dầu Lai Xá cũng treo bảng mất điện, không bán hàng, dù điện trong phòng khi đó vẫn sáng.

Tuy nhiên, chiều 25-2, một cán bộ Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết chưa nhận được báo cáo từ các địa phương song sơ bộ không có tình trạng găm, thiếu xăng dầu. Trong khi đó, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội, cho biết qua kiểm tra các cửa hàng trên địa bàn, đặc biệt là đoạn quốc lộ 32 các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Từ Liêm… không có tình trạng cây xăng hết hàng, găm hàng chờ tăng giá. “Các cửa hàng đều đảm bảo nguồn cung, bán hàng theo quy định. Một số đại lý xảy ra tình trạng bán hàng nhỏ giọt đã được nhắc nhở” - ông thông báo.

Riêng ở TP.HCM, theo tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP, hôm qua vẫn chưa phát hiện cây xăng nào tại TP có biểu hiện găm hàng, ngừng bán. Suốt mấy ngày qua, các đội Quản lý thị trường vẫn ra quân kiểm soát liên tục và báo cáo về Chi cục.

“Chúng tôi từng xử phạt rất nặng, tước giấy phép sáu tháng, thậm chí 12 tháng đối với đại lý găm hàng, ngưng bán mà không có lý do chính đáng. Vì vậy các đại lý không dám đóng cửa để găm hàng. Quản lý thị trường TP.HCM có thể làm việc với tổng đại lý trường hợp đại lý của họ găm hàng. Nếu lý do việc găm hàng hay ngừng bán của đại lý là do tổng đại lý không rót hàng về theo hợp đồng thì tổng đại lý bị xử phạt” - vị này khẳng định.

TRÀ PHƯƠNG - ĐẶNG TRUNG - MAI PHƯƠNG