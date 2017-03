Đặc sản An Giang tìm đường vào TP.HCM

Đặc biệt, thực hiện các dự án đầu tư thí điểm mô hình nhà lưới nhằm tăng năng suất, chất lượng của sản phẩm. Đồng thời, chú trọng phát triển theo hướng tiêu chuẩn hóa rau an toàn, rau củ quả VietGap, Global Gap nhằm đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả hợp lý để đủ sức cạnh tranh. Thời gian tới An Giang sẽ chọn lọc phát triển tập trung các sản phẩm rau quả và nông, thủy sản để tiếp tục thâm nhập mạnh mẽ hơn nữa vào thị trường, đặc biệt là TP.HCM.

TÚ UYÊN