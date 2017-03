Đặc sản tết xuất ngoại

Đặc biệt, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nhân dịp tết Nguyên đán.

Thông tin từ Siêu thị Big C cho biết đơn vị này đã xuất khẩu bốn container thực phẩm đặc sản tết sang các chuỗi siêu thị thuộc Tập đoàn Casino tại Pháp, Brazil, Thái Lan… Các mặt hàng này bao gồm thực phẩm khô như bánh tráng, miến khô, phở khô, mì gói, các loại trà… Mặt khác, Big C còn xuất khẩu thực phẩm đông lạnh, bao gồm tôm sú, chả giò… “Với lợi thế làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp nội địa và hỗ trợ họ tiến hành xuất khẩu thẳng cho Tập đoàn Casino mà không cần thông qua các nhà xuất nhập khẩu trung gian khác. Các sản phẩm này sẽ đến người tiêu dùng tại hải ngoại với mức giá tốt nhất” - Big C nhấn mạnh.

Trong khi đó, không bỏ qua cơ hội, đại diện Metro cũng cho hay trong năm 2014, đơn vị này dự kiến sẽ tăng giá trị hợp đồng lên gấp đôi với tổng giá trị trên 12 triệu đôla tại các thị trường quốc tế. Nhìn lại năm 2013, thanh long ruột trắng và đỏ có sản lượng xuất khẩu tăng trưởng mạnh với 160 container, tương đương 3.000 tấn, trị giá 2,4 triệu USD.

Song song đó, sản phẩm bánh trứng nướng Tipo với hương vị đặc trưng miền Bắc đã trở thành đặc sản được Công ty Hữu Nghị xuất khẩu qua hơn 10 nước trên thế giới. Đại diện Hữu Nghị cho biết mùa tết năm nay công ty đã xuất khẩu 1.000 tấn bánh vào các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Sản lượng tăng 250% so với năm ngoái. Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Marketing Công ty Hữu Nghị, cho biết công ty sẽ đầu tư xúc tiến thương mại để xâm nhập thị trường các nước khác như châu Âu. Công ty sẽ sử dụng chiến lược xâm nhập thị trường một cách cụ thể, bao gồm tham gia hội chợ, bán hàng thăm dò, xuất khẩu theo đường ủy thác và xuất khẩu chính ngạch.

TÚ UYÊN