'Đại gia' bơm 500 tỷ cứu Bianfishco thua lỗ năm 2011

Sáng 9/5, ông Trần Văn Trí, quyền Tổng giám đốc Công ty thủy sản Bình An (Bianfishco) cho biết, Công ty cổ phần đầu tư & khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB) sẽ bơm 500 tỷ đồng giúp Bianfishco khôi phục hoạt động. Trong đó, 30% là vốn của NTB, phần còn lại do NTB vay lại của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV).



Theo báo cáo tài chính của NTB, số tiền mặt thực tế tính đến cuối quý I/2012 của công ty chỉ là hơn 600 triệu đồng. Trên báo cáo tài chính riêng, công ty mẹ trong quý I chỉ lãi hơn 500 triệu đồng. Trước đó, NTB thông báo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chính là âm hơn 31 tỷ đồng trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011. Nhờ khoản chênh lệch từ đánh giá lại quyền sử dụng đất và thu nhập khác lên tới hơn 120 tỷ đồng mà cuối năm, số lỗ của NTB mới về dưới một tỷ đồng.







Ông Minh (đứng) đại diện cho đối tác bơm 500 tỷ đồng vốn cho Bianfishco. Ảnh: Thiên Phước

Theo Quỳnh Anh - Thiên Phước (VNE)



Hiện tại, công ty có khoản nợ phải trả lên tới hơn 1.930 tỷ đồng, tương đương 78% tổng tài sản, trong đó có 1.152 tỷ đồng là nợ dài hạn, 778 tỷ nợ ngắn hạn, tăng thêm 50 tỷ so với cuối năm ngoái. Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý I/2012, NTB nợ ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 59 tỷ đồng và 106 tỷ nợ Ngân hàng Phương Nam. Nợ vay dài hạn của công ty là 602 tỷ đồng, trong đó số tiền nợ Ngân hàng Nam Á là 87 tỷ đồng và Agribank là 515 tỷ đồng.NTB đã khất nợ cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt đến 3 lần, và cuối cùng phải dự kiến trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5%. Cổ phiếu NTB bị cảnh báo trên thị trường vào ngày 24/2 vừa qua và công ty đã phải nộp phạt 70 triệu đồng do liên tục chậm nộp báo cáo tài chính năm 2011.Tại cuộc họp báo sáng 9/5, ông Trần Kim Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty 584 cho biết, việc khó khăn với các công ty thuộc ngành xây dựng là tình hình chung chứ không riêng với doanh nghiệp nào. Và cũng vì thế, Công ty 584 cần tìm các hướng kinh doanh mới để thoát khỏi khó khăn.Trong chuyến công tác tại Mỹ, ông Kim Minh có gặp bà Phạm Thị Diệu Hiền tại Fountain Valley, bang California và được biết Bianfishco đã ký hợp đồng với đối tác lớn chuyên bán sỉ là siêu thị Cosco ở Mỹ với số lượng 1.000 container cá tra phi lê, giá trị tương đương 100 triệu USD. Chủ tịch của 584 chia sẻ, ông từng làm trong ngành thủy sản nên thấy đây là một cơ hội tốt. Về Việt Nam, sau khi họp HĐQT, ông Trần Kim Minh quyết định bơm vốn cho Bianfishco 500 tỷ đồng để khôi phục sản xuất, đảm bảo đủ hàng giao cho đối tác.Trong kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, chuẩn bị cho đại hội cổ đông sắp tới, Bianfishco dự kiến sẽ bán 30% cổ phần cho Công ty 584 do ông Trần Kim Minh làm Chủ tịch HĐQT.