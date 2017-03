Đại gia chứng khoán mất hàng ngàn tỷ đồng

Đại gia Việt “hứng” bão tài chính

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Investment Group, người được VNExpress xếp vị trí thứ 1 trong số 100 người giàu nhất TTCKVN năm 2007, đang nắm giữ 45 triệu cổ phiếu KBC và gần 5 triệu cổ phiếu ITA hiện có tổng giá trị hơn 2.400 tỷ đồng, giảm 3.900 tỷ so với cuối năm 2008.

Người xếp đầu bảng năm 2006, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ FPT Trương Gia Bình với hơn 7,6 triệu cổ phiếu FPT nay cũng chỉ còn gần 500 tỷ, “bốc hơi” hơn 1.200 tỷ đồng chỉ sau 10 tháng.

Mặc dù Tập đoàn Hòa Phát (HPG) làm ăn khá tốt và lãi gần 1.100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2008 nhưng Chủ tịch HĐQT HPG- ông Trần Đình Long cũng bị mất hơn 1.800 tỷ đồng khi tổng giá trị cổ phiếu của ông từ 3.476 tỷ giờ xuống còn hơn 1.600 tỷ đồng.

Ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Nam Việt (ANV) với khối tài sản gần 30 triệu cổ phiếu ANV trị giá 2.635 tỷ vào cuối năm 2008 nay cũng chỉ còn hơn 600 tỷ đồng.

Một đồng nghiệp khác của ông Tới là bà Trương Thị Lê Khanh, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Thủy sản Vĩnh Hoàn (VHC) có gần 18 triệu cổ phiếu VHC từ 1.113 tỷ nay chỉ còn khoảng 370 tỷ.

Tài sản của vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty chứng khoán hàng đầu Việt Nam SSI- ông Nguyễn Duy Hưng ước tính cũng đã hao hụt hàng ngàn tỷ đồng do cổ phiếu SSI rớt giá khá mạnh.

Hàng loạt đại gia khác là những cổ đông chủ chốt của những doanh nghiệp niêm yết có cổ phiếu được ưa chuộng và nằm trong TOP 20 người giàu nhất TTCK như ông Nguyễn Đức Kiên (ACB), Đặng Văn Thành (STB), Trần Lệ Nguyên (KDC), Đặng Hoàng Yến (ITA)… cũng “mất” những khoản tiền phải tính bằng con số trăm tỷ trở lên do chứng khoán sụt giảm quá mạnh từ đầu năm đến nay.

Trên thị trường OTC, dù vẫn nằm trong số những người được đánh giá là giàu nhất Việt Nam nhưng Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai – ông Đoàn Nguyên Đức cũng đã giảm khoảng 12.000 tỷ so với thời kỳ ông đánh tiếng mua CLB Asernal. 65 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức từ 240.000 đồng/cổ phiếu nay chỉ còn khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu, tổng trị giá còn gần 4.000 tỷ đồng!

Phần lớn những đại gia trên dù đã mất hàng ngàn tỷ đồng nhưng cho đến giờ vẫn yên vị trong danh sách 20 người giàu nhất trên TTCKVN do “cơn bão” giảm giá không chừa một ai.

Hầu hết các DN do các đại gia trên lèo lái đã lãi lớn sau 9 tháng đầu năm như HPG lãi gần 1.100 tỷ, FPT lãi gần 850 tỷ, ACB gần 1.400 tỷ, ITA gần 580 tỷ, ANV gần 250 tỷ… Tuy nhiên với một TTCK bị chi phí quá nhiều do yếu tố tâm lý thì “đỏ cùng đỏ” đã khiến cổ phiếu của nhiều đại gia rớt giá mạnh nhất từ hơn 2 năm nay.

Nhà phân tích chứng khoán Trần Ngọc Nam cho hay: “Con số hàng ngàn tỷ bị mất trên thực ra chỉ là con số ảo, chỉ khi nào các vị ấy bán chứng khoán ra thì mới biết họ được mất bao nhiêu nhưng với vị trí của mình họ không thể bán ào ạt được. Tuy nhiên từ ngày TTCKVN ra đời đến nay, năm 2008 là năm mà tài sản tính trên số cổ phiếu nắm giữ của các đại gia chứng khoán giảm nhiều và nhanh nhất”.

Đại gia thế giới cũng méo mặt

Theo hãng tin kinh tế hàng đầu thế giới Bloomberg thì các tỷ phú Nga mất 230 tỷ USD chỉ trong vòng gần 5 tháng từ 19/5/2008 đến 6/10/2008 do thị trường tài chính Nga rơi vào cơn suy thoái nặng nhất từ 10 năm nay.

Trong đó Chủ tịch Roman Abramovich của CLB Chelsea mất gần 20 tỷ USD, người giàu nhất nước Nga là tỷ phú Deripaska mất hơn 16 tỷ USD và hao hụt lớn nhất là tỷ phú Vladimir Lisin khi bị “bốc hơi” 22 tỷ USD trong chưa đầy 5 tháng!

Tại nước Mỹ, theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes thì tỷ phú Sheldon Adelson, Giám đốc điều hành Las Vegas Sands Corp, mất hơn 4 tỷ USD.

Ngay cả Bill Gates, người 14 năm liền giàu nhất nước Mỹ cũng chỉ còn 55 tỷ USD so với 58 tỷ USD hồi đầu năm 2008. Hàng trăm tỷ phú trên thế giới cũng đã biến mất khỏi danh sách của Forbes mà chủ yếu là do thị trường tài chính, chứng khoán toàn cầu chao đảo và rơi vào khủng hoảng, chưa kể hàng trăm người khác mất từ 1 tỷ USD trở lên do cổ phiếu mất giá thảm hại.

Người giàu nhất TTCKVN năm 2007, ông Đặng Thành Tâm nói: “Tôi không quan tâm mình giàu hay không giàu mà điều căn bản là tôi có làm việc tốt hay không”. Không ít đại gia trên sàn chứng khoán cũng cùng chung quan niệm như ông Tâm vì suy cho cùng giá chứng khoán đôi khi cũng “phù du”, nay lên mai xuống và cái gốc vẫn là DN làm ăn như thế nào.

Thực tế cũng đã chứng minh, qua sóng gió thì những cổ phiếu của các DN hoạt động ổn định, phát triển bền vững, thực lực mạnh…luôn là những cổ phiếu tăng giá nhanh và mạnh nhất.