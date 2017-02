Đại gia tỉ đô tới tấp lên sàn

Tăng nguồn vốn Thị trường chứng khoán được xem là kênh huy động vốn trung và dài hạn rất tốt nên khi niêm yết cổ phiếu sẽ giúp DN huy động vốn, thu hút đầu tư dễ dàng hơn. Đặc biệt, huy động vốn theo cách này, DN không phải chịu áp lực từ việc thanh toán lãi vay cũng như phải trả vốn gốc giống như việc vay nợ tại ngân hàng. Nhờ đó DN sẽ chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn cho chiến lược kinh doanh dài hạn của mình. Tuy nhiên, áp lực lên ban lãnh đạo cũng rất lớn. Bởi để cổ phiếu niêm yết có tính thanh khoản cao, DN cần phải minh bạch thông tin về hoạt động kinh doanh, quản trị DN, kiểm soát rủi ro, tuân thủ pháp luật… Làm tốt những điều này không chỉ tăng thêm niềm tin cho các nhà đầu tư mà còn giúp DN có thêm nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh so với thời điểm chưa lên sàn. Quy mô vẫn còn nhỏ Theo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 đạt mức

1.765.000 tỉ đồng, tương đương 42% GDP. Thanh khoản thị trường được cải thiện mạnh với giá trị giao dịch bình quân đạt

6.860 tỉ đồng/phiên, tăng 39% so với cuối năm 2015. Việc hàng loạt cổ phiếu dồn dập lên sàn trong thời gian qua tạo ra sự đa dạng cho thị trường. Nó cũng cho thấy nỗ lực của Chính phủ trong việc thoái vốn ở các DN đã đạt được những thành công bước đầu. Tuy vậy, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, chuyên gia chứng khoán, cho rằng năm 2016 giá trị các DN niêm yết tăng tốt nhất trong vòng 3-4 năm trở lại đây. Nhưng quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thể so được với các nước khác trong khu vực. Chẳng hạn, giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Philippines đạt khoảng 55% - 60% GDP.