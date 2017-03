Đại lý bán xe Air Blade rẻ hơn giá công ty

Xe máy Honda Air Blade phiên bản thể thao đang có giá bán ra rẻ hơn niêm yết của nhà sản xuất khoảng 3 triệu đồng. Ảnh: Hà Đan.

Định mua xe cho con gái, anh Hồng (ở Đan Phượng, Hà Nội) đang phân vân giữa dòng xe Lead và Air Blade của Honda. Hiện tại, giá xe Lead phổ biến khoảng hơn 34 triệu đồng, còn Air Blade trên 35 triệu đồng, nhưng cuối cùng, anh Hồng quyết định chọn Lead. “Thời gian vừa rồi đọc báo, thấy đưa tin về những vụ cháy xe Air Blade, nên tôi cũng lo lo, nhỡ may có vấn đề gì. Thế nên, dù giá Air Blade đã rẻ hơn khoảng 2 triệu đồng so với hồi tháng 8, tôi vẫn không mua”, khách hàng này kể.

Thời gian vừa qua, có một số vụ xe ga Air Blade đang đi trên đường bỗng dưng bốc cháy. Dù vậy, theo khẳng định của các chủ cửa hàng, giá xe rẻ đi là do cung cầu thị trường, không liên quan gì đến những sự cố của xe Honda trong thời gian vừa qua.

Tại cửa hàng trên phố Cầu Giấy, xe ga Air Blade các màu đen, trắng, trắng đỏ phiên bản thể thao giá chỉ 35,4 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản mới FI Magnet với màu sơn 3D đồng, ghi đá là một trong những dòng xe bán chạy, giá đang trên 39 triệu đồng. Một số điểm kinh doanh khác tại các phố Khâm Thiên, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Phố Huế…, giá cũng chỉ chênh lệch 100.000- 400.000 đồng.

Nhưng nếu so với mức mà nhà sản xuất đề xuất, giá bán thực tế của dòng xe này đang thấp hơn. Xe phiên bản thể thao thấp hơn gần 3 triệu đồng so với niêm yết là gần 38 triệu đồng. Còn dòng 2 màu xe sơn 3D là màu đồng, ghi đá, giá đề xuất là gần 39 triệu đồng, song mức thực tế tại các cửa hàng chỉ đắt hơn khoảng 100.000- 200.000 đồng mỗi chiếc.

Một số điểm kinh doanh xe máy tại Hà Nội cho biết, hiện nay, nhiều loại xe bao gồm cả xe ga và số có mức giá bán ra thấp hơn so với niêm yết của nhà sản xuất, do thị trường kém sôi động. Ảnh: Hà Đan.

Theo những người kinh doanh xe máy, đây gần như là dịp hiếm hoi giá xe bán ra thấp hơn so với mức niêm yết của nhà sản xuất. Anh Hùng, nhân viên bán hàng một cửa hàng trên phố Huế tiết lộ, mọi năm, những ngày gần Tết như thế này, giá xe máy đội lên đáng kể. Có thời điểm, xe Air Blade đắt hơn cả 4-5 triệu đồng so với niêm yết. Thậm chí, cách đây khoảng 2 tháng, xe Air Blade phiên bản thể thao giá phổ biến trên 38 triệu đồng.

"Hay như dịp Tết năm ngoái, xe Honda Lead đội lên 40 triệu đồng, đắt hơn 5 triệu đồng so với giá gốc của nhà sản xuất. Cho nên, giới kinh doanh đang kháo nhau, đây là thời điểm xe rẻ nhất trong năm", anh Hùng thông tin.

Không chỉ Air Blade, một số dòng xe khác của Honda, gồm cả ga và số, đều bán chậm trong những ngày gần đây. Theo một nhân viên cửa hàng xe máy trên phố Cầu Giấy (Hà Nội), đây chưa là thời điểm hàng bán chạy nhất trong năm nên chuyện vắng khách cũng không có gì khó hiểu. Chị này cho hay, phải đến đầu tháng 12 âm lịch, lượng khách đổ đi mua xe mới bắt đầu đông hơn bình thường. Dù thế, chị này cũng thừa nhận, so với cùng thời điểm năm ngoái, năm nay bán hàng chậm hơn dù giá một số dòng xe đang rẻ đi.

Anh Tùng (Khâm Thiên, Hà Nội) đang chọn mua xe tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng cho biết, mọi năm, giáp Tết là thời điểm các loại xe máy đều đắt lên, nhất là dòng xe tay ga. Nhưng năm nay, càng gần Tết, xe máy càng có xu hướng rẻ đi. Chuyện các cửa hàng bán xe với giá thấp hơn so với giá đề xuất của nhà sản xuất, theo khách hàng này, là chuyện lạ. Vì thông thường, gần Tết giá xe đắt hơn chứ không rẻ đi.

Chị Xuân, nhân viên cửa hàng xe máy trên phố Nhổn (Từ Liêm, Hà Nội) tiết lộ, trung bình một ngày, cửa hàng chị vẫn bán được ít nhất 1 chiếc Air Blade. Giá phiên bản thể thao tại đây là 35,3 triệu đồng, còn màu sơn 3D trên 39 triệu đồng, song khách vẫn hỏi mua nhiều. Theo lời chị này, giá rẻ hơn so với đề xuất của hãng là vì hàng về nhiều hơn dịp cuối năm. “Một số khách cũng thắc mắc tại sao giá lại rẻ, liệu có phải do dễ bị cháy nên giá rẻ đi không. Song tôi khẳng định, không chỉ có Air Blade, một số dòng xe khác cũng rẻ hơn so với mức giá cách đây 1 - 2 tháng”, chị cho biết.

Chẳng hạn, hiện nay, dòng xe Lead bán ra phổ biến hơn 34 triệu đồng, rẻ hơn khoảng vài trăm nghìn đồng so với mức trên 35 triệu đồng hồi tháng 8. Hay xe Wave 110RS, Wave 110, PCX…, giá bán ra cũng rẻ hơn so với mức đề xuất của Honda từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng mỗi chiếc. “Còn nhớ hồi Honda mới ra PCX, thậm chí giá có lúc đội lên gần 80 triệu đồng vì người tiêu dùng chạy theo mốt, nhưng giờ, giá bán tại một số cửa hàng còn rẻ hơn vài trăm nghìn đồng so với mức 59 triệu đề xuất”, chị Xuân chia sẻ.

Theo Hà Đan (VNE)