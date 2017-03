Đảm bảo lợi ích tối đa khi tiếp cận thị trường Nhật Bản

Tới đây, Bộ Công thương sẽ xem xét thiết lập các phòng quản lý xuất nhập khẩu để cấp C/O tại chỗ cho các tỉnh có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu. Bộ cũng sẽ phân loại các ngành hàng, doanh nghiệp để đơn giản hóa các quy định về thủ tục chứng từ nhằm cải cách về thủ tục chứng từ trong việc cấp C/O... Ngoài ra để đảm bảo các lợi ích khi xuất khẩu sang một số thị trường ASEAN-Nhật Bản, các doanh nghiệp cần liên tục cập nhật, nghiên cứu, tính toán cách tính thuế giảm qua các năm để có thể áp dụng loại C/O thích hợp nhất.

BX (Theo TTXVN)