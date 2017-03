Dân mừng vì trúng giá gạo vụ hè thu

Nhiều nước mua gạo Việt Theo các DN xuất khẩu gạo, nguyên do giá gạo nội địa và xuất khẩu nước ta tăng là nhờ Philippines ký hợp đồng mua gạo liên tiếp hai đợt gần 1,3 triệu tấn gạo; Malaysia đã ký 200.000 tấn và Indonesia dự kiến sẽ nhập khoảng 50.000 tấn. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ gạo tăng mạnh từ Trung Quốc đã kéo giá gạo Việt Nam tăng lên. Doanh nghiệp “ăn xổi” lo sốt vó Theo ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng, giá gạo tăng, nông dân mừng nhưng lại khiến nhiều DN phải lo lắng, nhất là những “ông lớn” đã lỡ ký hợp đồng giá thấp với Philippines, Malaysia. Hợp đồng với Philippines ký hồi đầu năm với giá gạo 15% tấm chỉ 370 USD/tấn, nghĩa là DN lỗ nặng vì hiện nay giá sàn loại gạo cấp thấp hơn 25% tấm đã có mức giá sàn 410 USD/tấn. Với giá gạo mua trong nước vào thời điểm này thì tính ra chỉ DN ký hợp đồng thương mại chỉ để tiêu thụ chứ không có lợi nhuận. Còn những DN nào tham gia hợp đồng tập trung thì đang đau đầu, dù biết mua vào lỗ nhưng vẫn phải mua để có nguyên liệu chế biến thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Chỉ may ra chờ vào những hợp đồng sau này nếu đàm phán được giá cao thì mới mong bù lại khoản lỗ. Nếu so với các nhà xuất khẩu gạo chính, giá gạo Việt Nam đã cao nhất thế giới. Gạo 5% tấm lên mức 465-475 USD/tấn, cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 20 USD/tấn, hơn Ấn Độ, Pakistan khoảng 30 USD/tấn.