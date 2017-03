Dân Sài Gòn tẩy chay sữa không đủ đạm

Như báo chí đã đưa tin, nhiều loại sữa qua kiểm tra thực tế có độ đạm thấp hơn nhiều so với mức ghi trên bao bì như: Sản phẩm sữa Dollac - sữa bột tăng trưởng MICT (dành cho trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi), sữa tăng trưởng DHA "Dollac 1" (dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi), sữa bột tăng trưởng với MTC Dollac 2 cho trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi, của Công ty cổ phần Thực phẩm Hancofood và các loại sữa như: sữa bột nguyên kem Daisy (không đường), sữa bột nguyên kem Daisy vitamin và khoáng chất, sữa bột nguyên kem uống liền Daisy, dạng hộp thiếc 400g của Công ty TNHH Thực phẩm F&N Việt Nam… có mức chênh lệch độ đạm từ 4% đến 11% so với công bố.

Lập tức trên thị trường sữa bắt đầu có nhiều biến động, một số cửa hàng ngừng nhập hàng về bán, người tiêu dùng cũng bắt đầu thận trọng hơn trong việc chọn mua các loại sữa để sử dụng.

Theo chủ cửa hàng sữa bột Thanh Uyên nằm trên đường Nguyễn Thông (quận 3) cho biết, sau khi xảy ra sự cố này, người tiêu dùng bắt đầu quay lưng với các loại sữa kém chất lượng. Cầm lon sữa, bây giờ họ không còn quan tâm nhiều nhất đến thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ. Thậm chí, nhiều khách hàng khó tính còn cầm theo danh mục các loại sữa được công bố có hàm lượng đạm dưới mức công bố đến các cửa hàng sữa.

Những khách hàng này cho biết, đây chính là giải pháp tốt nhất để tránh phải bỏ ra một khoản tiền khá lớn lại sở hữu một sản phẩm không đạt chất lượng.

Để tránh tình trạng khách hàng tẩy chay các loại sữa theo phản ứng dây chuyền, một số cửa hàng kinh doanh sữa bột nằm trên địa bàn các quận: Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, đều khẳng định với khách hàng như đinh đóng cột rằng: không bán các loại sữa nằm trong danh sách mà Viện Vệ sinh y tế công cộng TP Hồ Chí Minh công bố. Trước đó vài ngày, các sản phẩm này vẫn còn được bày bán khá chạy tại các cửa hàng này.

Theo bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Đối ngoại Hệ thống siêu thị Big C, sau khi có thông tin một số sản phẩm sữa đang lưu hành trên thị trường có lượng đạm dưới mức yêu cầu, sau khi rà soát toàn bộ các mặt hàng sữa đang kinh doanh tại hệ thống siêu thị và phát hiện sữa bột Dollac 2 đang được bày bán tại Big C. Phía Big C đã làm việc với nhà cung cấp Hancofood và quyết định rút toàn bộ các mặt hàng sữa của nhà cung cấp Hancofood ra khỏi siêu thị.

Để đảm bảo quyền lợi và cam kết với người tiêu dùng về những mặt hàng sữa đang bày bán tại Big C thỏa mãn các tiêu chuẩn đạm công bố, phía Big C đã yêu cầu toàn bộ các nhà cung cấp sản phẩm sữa tại Big C trong thời hạn 10 ngày phải cung cấp toàn bộ kết quả xét nghiệm tiêu chuẩn đạm cho các loại sữa đang bày bán tại Big C.