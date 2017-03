Dân TP.HCM sốt vì vàng tăng

Hà Nội: Khách la ó khi cửa hàng hết vàng Một điều hiếm thấy xảy ra từ khoảng 10 giờ sáng 26-8, các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) cầm chừng giao dịch. Lý do trả lời khách của các cửa hàng này là hết vàng. Tuy nhiên, cũng giống như những lần giá tăng vọt, khách đến xếp hàng dài để mua vàng. Và có khách đã la ó khi cửa hàng cho hay là hết vàng. Ông Vũ Minh Châu, Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, thừa nhận giá vàng diễn biến quá bất thường. Hiện giá mua vào gần với giá thế giới còn giá bán ra của hầu hết các công ty là quá cao. Và có lúc giá bán vàng trong nước cao hơn 2,6 triệu đồng/lượng so với giá thế giới. L.THANH Thế giới cũng hoảng loạn Không chỉ chúng ta mà tình hình thế giới cũng đang hoảng loạn về việc giá vàng đi lên đi xuống. Điều đó cho thấy sự suy yếu đáng sợ của nền kinh tế thế giới. Chính vì thế các nhà đầu tư đã tìm đến vàng làm nơi trú ẩn an toàn nhưng tạm thời. Khi giá vàng lên cao quá, bong bóng quá lớn thì các nhà đầu cơ trên thế giới xả hàng khiến rớt xuống còn 44,5 triệu đồng/lượng. Người nào yếu tim thì đem bán, người nào khôn chốt lời khi giá vàng lên 49 triệu đồng/lượng thì thắng. Ông TRẦN TRỌNG QUỐC KHANH, Giám đốc Trung tâm

Vàng Ngân hàng Á Châu