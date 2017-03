Dân vẫn đổ xô đi bán vàng, chốt lãi

Vàng đứng ở mức cao, người dân vẫn đổ xô chốt lời. (Ảnh: LAD)



“Người dân vẫn đổ xô mang vàng đi bán. Lượng vàng doanh nghiệp mua vào tiếp tục cao gấp gần 10 lần so với bán ra và cao gấp hàng chục lần so với 1-2 tuần trước đây khi mà thị trường giao dịch ảm đạm”, một đại diện của PNJ Hà Nội cho biết.



Theo đại diện này, trong phiên giao dịch Chủ Nhật (9/6), PNJ Hà Nội mua vào hơn 2.000 lượng, trong khi bán ra khoảng 300 lượng. Trước đó, khối lượng mua bán chỉ khoảng 100-200 lượng/ngày.



Vàng bất ngờ vọt xa lên trên ngưỡng 27 triệu đồng/lượng sau một thời gian dài nằm ở vùng 26-26,5 triệu đồng/lượng là nguyên nhân chính khiến số người mang vàng đi bán tăng mạnh.



Chị Hiền, một nhà đầu tư tại Đội Cấn, Hà Nội cho biết, việc đi bán vàng trong vài ngày cuối tuần vừa qua khá khó khăn. Trong ngày Thứ 7 (8/6), chị Hiền mang 10 lượng vàng đi bán nhưng một số doanh nghiệp đã từ chối mua vàng không đúng nhãn hiệu của tiệm. Thậm chí, có doanh nghiệp còn phải hẹn trả sau do không đủ tiền thanh toán ngay cho khách.



Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng 10/5 được hầu hết các tiệm vàng lớn tại khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội niêm yết không đổi so với chiều qua.



Cụ thể, giá vàng miếng SJC của Phú Quý tính tới 9h sáng 10/5 đứng ở mức 27,28 triệu đồng/lượng (mua) và 27,35 triệu đồng/lượng - đúng bằng giá chiều 9/5.



Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội được niêm yết ở mức tương tự.



Vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ được giao dịch ở mức 27,3-27,37 triệu đồng/lượng (giảm nhẹ so với mức 27,3 và 27,4 triệu đồng/lượng chiều 9/5).



Tại TP.HCM, vàng SJC được giao dịch ở mức tượng tự Hà Nội, phổ biến là 27,3 và 27,37 triệu đồng/lượng.



Vàng trong nước vẫn đứng ở mức cao là do vàng thế giới đang trụ khá vững ở ngưỡng 1.200 USD/ounce, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 1.227,5 USD/ounce ghi nhận hồi tháng 12/2009.