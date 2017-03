Đăng ký doanh nghiệp dễ dàng hơn

Ngày 1-6, Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực với nhiều điểm cải tiến thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đăng ký theo quy định mới, cách thức mới hiện vẫn chưa được áp dụng vì các địa phương còn chờ nhận thông tư hướng dẫn cùng các biểu mẫu hồ sơ mới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thông tư hướng dẫn cho Nghị định 43 vừa được ký ban hành để các địa phương sớm nắm bắt, áp dụng trong nay mai.

Hướng dẫn kỹ lưỡng

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết lâu nay bộ biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn được thực hiện theo Thông tư 03/2006. Tuy nhiên, TP.HCM đã soạn riêng một bộ biểu mẫu, trong đó có thêm các hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể để doanh nghiệp dễ hình dung.

Chẳng hạn, với chi tiết nhỏ về chứng minh nhân dân thì Sở cũng hướng dẫn cụ thể thêm rằng chứng minh nhân dân phải còn hạn sử dụng (không quá 15 năm), không bong, không tróc hay nhòe số. Hoặc phức tạp như việc đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, chọn tên viết tắt, Sở cũng đưa ra ví dụ cụ thể. Ví dụ tên công ty là Công ty TNHH Táo Xanh thì tên tiếng nước ngoài sẽ là Green Apple Company Limited và doanh nghiệp có thể chọn một trong nhiều cách viết tắt như GA Co., LTD hay TX Co., LTD...

Sở cũng cho biết trước đây, khi chưa có hướng dẫn chi tiết thì người đăng ký doanh nghiệp khai thông tin cứ bị nhầm tới nhầm lui, ngay cả những thông tin cơ bản về cá nhân cũng khai không đúng yêu cầu. Sở cho rằng thật ra để khai đúng thì không khó nhưng người dân phải mất thời gian đọc thêm ở văn bản này, văn bản nọ mới có thể làm đúng. Từ khi Sở hướng dẫn chi tiết, đưa ra các dẫn chứng nôm na thì doanh nghiệp thuận lợi hơn khi lập hồ sơ.

Làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Ảnh: HTD

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cũng từng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư dùng bộ biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn như TP.HCM đang áp dụng. Kiến nghị này đã được tiếp thu khi Bộ soạn thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 43. Do đó, thông tư mới sẽ giúp doanh nghiệp trên toàn quốc dễ hiểu hơn, thuận tiện hơn trong việc thành lập.

Đăng ký qua mạng toàn quốc

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: - Một bộ hồ sơ. - Một đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. - Một giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đã bao gồm cả đăng ký thuế).

Lâu nay, các địa phương áp dụng hệ thống đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong phạm vi địa phương và hệ thống này được xây dựng phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Nay Nghị định 43 có ưu điểm lớn là tạo cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Nghị định này cho phép đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cả nước đều chỉ qua một cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Tuy nhiên, việc ứng dụng chữ ký điện tử hiện nay cũng còn hạn chế nên việc đăng ký này hiện chỉ dừng ở mức khai báo thông tin, lập hồ sơ qua mạng điện tử mà thôi. Sau khi được hệ thống chấp nhận, doanh nghiệp vẫn phải in giấy xác nhận (do hệ thống gửi cho doanh nghiệp), ký tên vào và mang đến cơ quan đăng ký kinh doanh để nộp. Sau khi nhận hồ sơ giấy, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ áp dụng quy trình giải quyết như giải quyết đối với hồ sơ nộp trực tiếp (không qua mạng điện tử).

Hiện nay, vấn đề lo lắng đối với một số cơ quan đăng ký kinh doanh là hệ thống này hiện chỉ “tương thích” với các loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần chứ không hỗ trợ đăng ký hợp tác xã, tổ chức công nghệ... Do đó, một số địa phương, điển hình như TP.HCM, sẽ phải duy trì song song hai hệ thống đăng ký, một của quốc gia và một là hệ thống lâu nay của địa phương.

QUỲNH NHƯ