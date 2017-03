Đánh giá tác động hội nhập WTO: Cần đổi mới Luật Ngân hàng

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, cho rằng một trong những giải pháp trước mắt là cần đổi mới Luật Ngân hàng và Luật Các tổ chức tín dụng. Cũng cần sửa đổi một số quy định trong Bộ luật Dân sự để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại hoạt động theo đúng sự vận hành của nền kinh tế.

Bộ luật Dân sự năm 2005 (Điều 476) quy định lãi suất vay trong các hợp đồng vay tài sản, bao gồm cả các hợp đồng tín dụng do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố. Như vậy, thỏa thuận về lãi suất cho vay cao hơn 150% lãi suất cơ bản là trái pháp luật. Theo quy định hiện hành, Ngân hàng nhà nước công bố lãi suất cơ bản theo định kỳ hàng tháng. Do đó, mức trần lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng cũng thay đổi tương ứng theo từng tháng. Đây là một kiểu ràng buộc lãi suất mang tính hành chính, gây khó cho hoạt động tín dụng. Nếu không sớm được sửa đổi, hàng triệu hợp đồng tín dụng sẽ có nguy cơ đổ vỡ.

Đặc biệt, bà Thanh nhấn mạnh ngân hàng hiện nay cần lưu ý hai vấn đề: Một là cần tập trung vào mục tiêu trung hạn chứ không chỉ mục tiêu ngắn hạn. hai là tập trung vào một mục tiêu chính chứ không nên đa mục tiêu.

Nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước Cao Sỹ Kiêm chia sẻ băn khoăn về những bất cập trong phát triển hệ thống ngân hàng nội địa từ những chuyện nhỏ nhất như máy ATM nuốt thẻ của khách hàng. “Một hệ thống dịch vụ ngân hàng yếu, không đồng bộ, trình độ quản trị rủi ro, quản lý điều hành, công nghệ, trang thiết bị ngân hàng “có vấn đề” chúng ta không thể không lo ngại về khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Dù đã đi vào kinh tế thị trường nhưng hệ thống thanh toán vẫn chủ yếu bằng tiền mặt, công nghệ, dịch vụ chưa đồng bộ khiến cho hệ thống ngân hàng nội địa hoạt động mang tính tự phát, cạnh tranh không chuyên nghiệp” - ông Cao Sỹ Kiêm nói.

Phó giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi, Học viện Tài chính, đề xuất từ nay đến 2015 chưa nên cho phép các tập đoàn kinh tế thành lập ngân hàng. “Giống như một số quốc gia khác cấm các tập đoàn kinh tế nhà nước thành lập ngân hàng thương mại. Vì rất dễ xảy ra tình trạng lợi ích của tập đoàn chi phối hoạt động ngân hàng, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế” - bà Mùi nói.