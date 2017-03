Đánh thuế thật cao mới còn khoáng sản

Khai thác bừa bãi, thừa mứa, xuất khẩu giá rẻ sau phải mua lại giá đắt; khai thác củi phải chịu thuế suất như khai thác bạch kim... là những bất hợp lý được các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu ra trong phiên thảo luận tại hội trường về Luật Thuế tài nguyên sáng 3-11. Nhiều ĐBQH đề nghị: Phải áp dụng mức thuế thật cao, làm nản lòng những nhà xuất khẩu thì con cháu đời sau mới còn tài nguyên, khoáng sản để dùng.

Moi lên để bán cũng có lời

Theo đại biểu Nghiêm Vũ Khải (Điện Biên), việc khai thác khoáng sản bừa bãi trong thời gian qua một phần là do đánh thuế quá thấp. “Vì thuế thấp nên các tổ chức, cá nhân khai thác luôn có lãi, thậm chí moi lên để bán cũng có lãi. Nhiều trường hợp khi xin được mỏ rồi bán trao tay là kiếm vài chục tỷ đồng” - ông Khải cho biết.

Nhiều đại biểu cho rằng cần đánh thuế thật cao trong việc khai thác tài nguyên để con cháu về sau còn khoáng sản để dùng. Trong ảnh: Khai thác quặng thiếc trên vùng cao. Ảnh: HTD

Tuy nhiên, đại biểu Trần Hồng Việt (Hậu Giang) lại nhận xét dự luật lần này thụt lùi so với pháp lệnh hiện hành khi mức thuế quy định quá thấp. “Các quốc gia trên thế giới người ta đều tìm cách giữ gìn tài nguyên trong nước và tăng cường đi khai thác ở các nước khác để thu lợi. Trong khi đó ở nước ta, các tổ chức, cá nhân thi đua khai thác, xài không hết đem xuất thô để mai mốt nhập lại với giá cao” - ông Việt bức xúc.

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) nêu tiếp một nghịch lý: Theo dự báo, năm 2013 Việt Nam sẽ bắt đầu nhập khẩu than và đến năm 2020 coi như hết sạch than. Vậy mà giờ các đơn vị trong nước vẫn tiếp tục xuất khẩu ồ ạt. “Chúng ta làm kiểu này tức là ăn non, song sau này lại phải bỏ số tiền rất lớn cho thế hệ sau nhập vào” - ông Xuân nhận xét.

Đại biểu này đề nghị phải tăng thuế lên thật cao để những nhà xuất khẩu phải nản lòng. “Có như vậy con cháu chúng ta mới còn khoáng sản để dùng. Với những tài nguyên có thể tái tạo thì có thể áp dụng thuế suất thấp hơn...” - ông Xuân nói.

Khai thác củi bị đánh thuế như... bạch kim

Nhiều đại biểu cũng chỉ rõ dự luật lần này còn nhiều bất cập, nhất là việc phân loại nhóm và quy định khung thuế suất của các loại tài nguyên. “Ai cũng biết bạch kim là loại kim loại đặc biệt quý hiếm, có giá trị hơn vàng nhưng dự luật lại xếp bạch kim cùng hàng với thiếc, vonfram, bạc, ăngtimoan. Phân loại như thế sẽ gây ra tình trạng thất thu” - đại biểu Nguyễn Thị Quốc Khánh nói.

Đại biểu Nguyễn Duy Hữu (Dăk Lăk) bổ sung thêm: Dự luật xếp việc khai thác củi cùng nhóm với bạch kim và phải chịu mức thuế 5%. “Củi không phải là thứ hàng hóa xa xỉ như vàng, bạch kim nên không thể bị chịu mức thuế suất cao đến vậy. Củi trong mấy tháng không lấy đi thì mối ăn cũng hết nên cần hạ mức thuế suất xuống”.

Ông Hữu đề nghị nâng mức thuế suất đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện. Ông phân tích: Dự luật quy định mức thuế suất 2% là thấp, vì mỗi nhà máy thủy điện ra đời sẽ làm biến mất hàng ngàn hecta rừng. Có rừng mới có nước, phải có nước thì nhà máy mới chạy được. Vì vậy phải đánh thuế cao mới có thể thực hiện được việc trồng rừng.

Đại biểu Trần Văn Tấn (Tiền Giang) cũng đề nghị tăng thuế suất đối với việc khai thác nước ngầm 5%-10% thay vì 1%-8% như dự luật đề xuất nhằm hạn chế tình trạng khai thác, sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên này.

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Lạng Sơn: Đừng đẩy khó cho dân Khoản 8 Điều 2 của dự luật quy định các loại tài nguyên khoáng sản chịu thuế nhưng lại “quét” thêm câu “và các loại khoáng sản khác” là không phù hợp. Bây giờ chúng ta chỉ có thể liệt kê được bảy loại khoáng sản phải đánh thuế thôi thì chỉ nên dừng ở đấy chứ không nên quy định thòng thêm như trên. Thường thường, khi bí chúng ta thường thêm câu này khiến người dân không thể biết là cái gì người ta được làm và cái gì không được làm. Tôi cho là trong luật không nên có những câu như thế này. Đại biểu Ngô Văn Minh, Quảng Nam: Sao lại kỳ cục vậy? Các nước xung quanh ta họ còn cất giữ tài nguyên và mua tài nguyên của chúng ta về dự trữ. Tại sao chúng ta lúc nào cũng tự hào rằng đất nước chúng ta giàu tài nguyên khoáng sản để khai thác và bán? Chúng ta phải khuyến khích chế biến sâu, xuất sản phẩm tinh chứ không nên xây dựng chính sách thuế đi ngược lại với chủ trương chung về kinh tế như thế. Hiện nay vàng khai thác tràn lan, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống của nhân dân. Vậy mà pháp lệnh đang quy định mức thuế suất 30% thì dự luật lại giảm còn 25%, tại sao lại có chuyện lạ kỳ như vậy?

Độc giả MINH (TP.HCM, e-mail: mdwco...@yahoo.com):

Thực ra, không phải đánh thuế cao mới mong còn tài nguyên cho thế hệ sau đâu! Phải có luật riêng về vấn đề này. Phải tăng cường công tác thẩm định cấp phép, hậu kiểm chặt chẽ, đặt ra khoản tiền ký quỹ về môi trường đối với đơn vị khai thác, định ra các mức thuế tài nguyên hợp lý (nhất là tài nguyên không thể tái tạo). Tất cả các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên đều phải có giấy phép hoặc báo cáo quá trình khai thác. Để hạn chế thì chỉ có cấm khai thác, sử dụng hoặc quy định điều kiện nghiêm ngặt hơn nữa mới được.

Hiện tại, trung ương chỉ cấp phép các dự án lớn, các địa phương đang loạn cấp phép khai thác nhưng hầu như kiểm tra, giám sát không có hoặc không có chút hiệu quả nào. Nếu không mạnh tay thì thế hệ sau chỉ có sống trong cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Hãy quyết liệt lên mấy vị đại biểu ở Quốc hội.