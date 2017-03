Đảo chiều bất ngờ, Vn-Index lên trên 400 điểm

Phiên thứ 2 ra mắt thị trường, VN30 giằng co mạnh nhưng cuối cùng vẫn ghi được 1,81 điểm, đạt 449,31 điểm, sau khi hơn một nửa cổ phiếu trong nhóm này quay đầu đi lên.



Gần 10h, nhiều mã trong VN30 "chuyển mình" bật xanh, với mức tăng nhẹ 0,1-0,3 điểm, nhưng xu thế phục hồi duy trì không bao lâu đã chứng kiến sự sụt giảm của một loạt cổ phiếu. Cung cầu dè chừng, đặc biệt là người mua có phần thận trọng hơn nên giá mua vừa nâng lên cao đã ngay lập tức hạ xuống.



BVH, SSI, HAG, OGC, IJC, VCB, HPG... trong VN30 biến động mạnh, giằng co liên tục. Đây cũng là tác nhân chính khiến thị trường không ngừng trồi lên sụt xuống. Vn-Index tăng nhẹ ở đợt mở cửa nhưng suy yếu dần trong đợt 2 và gần như cầm khắc khả năng mất điểm. Song, diễn biến bất ngờ ở 15 phút cuối khiến tình thế đảo ngược. BVH, CTG, SJS quay đầu tăng trần, cùng với sự khởi sắc của STB, REE, VSH, DIG, GMD... tạo lực đẩy Vn-Index bật nhanh qua mốc tham chiếu và ấn định mức tăng chung cuộc 1,35 điểm, lên 401,08 điểm.



Nếu so với phiên ảm đạm hôm qua, giao dịch toàn sàn TP HCM tăng nhẹ, nhưng so với trung bình tuần trước, mức chuyển nhượng 37 triệu chứng khoán, trị giá 531,45 tỷ đồng sáng nay đã giảm hơn 10%.



30 cổ phiếu trong VN30 chiếm khoảng 50% tổng thanh khoản sàn TP HCM, tương đương 17,26 triệu cổ phiếu, trị giá 302,11 tỷ đồng. EIB được mua bán nhiều nhất phiên, với mức sang tay 4,2 triệu cổ phiếu.



Trên 130 chứng khoán mất điểm sàn TP HCM sáng nay có không ít cổ phiếu giảm sàn, nhưng với VKP là bước lùi đáng kể. Cổ phiếu này chỉ còn 600 đồng. Nhựa Tân Hóa đang đứng trước nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc, do thua lỗ trong 2 năm 2009, 2010 và tiếp tục âm trong năm 2011. Nếu báo cáo kiểm toán vẫn cho thấy điều này, HOSE sẽ loại VKP ra khỏi sàn. Song, không vì vậy mà lực mua cổ phiếu này bị hạn chế, lượng chuyển nhượng sáng nay tới 19.710, cao hơn hẳn 3 phiên trước. Dư bán mã này thậm chí ở mức trần, tham chiếu, trong khi dư mua chỉ có mỗi giá sàn.



Chấm dứt 15 phiên liền đứng giá và tăng điểm, SBS sáng nay bị bán sàn mạnh nhất phiên (trên 170.000) và không xuất hiện dư mua. Giao dịch tại một mức giá sàn 3.800 đồng, sau khi công ty này công bố mức thua lỗ trong năm 2011 hơn 609 tỷ đồng.



HNX-Index tăng 1,04 điểm, lên 62,53 điểm, giao dịch tăng nhẹ so với hôm qua, đạt 38,32 triệu chứng khoán, trị giá 328,29 tỷ đồng.



UPCoM-Index kết thúc buổi sáng đạt 34,46 điểm, giảm 0,1 điểm, ghi nhận 130.600 cổ phiếu chuyển nhượng, giá trị 0,62 tỷ đồng.





Theo Bạch Hường (VNE)