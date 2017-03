Đảo chiều, vàng trong nước giảm gần 200.000 đồng

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC Hà Nội đang mua vào là 41,58 triệu đồng/lượng và bán ra là 41,75 triệu đồng/lượng.



Cùng thời điểm trên, giá vàng SJC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh đang giao dịch trong khoảng từ 41,58-41,73 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).



Trong khi công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long từ 40,15-40,45 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với hôm qua. Hiện thương hiệu này đang thấp hơn giá vàng SJC khoảng 1,3 triệu đồng/lượng.



Sau 3 ngày giao dịch thì giá vàng liên tục trồi sụt và giảm giá vẫn là xu hướng chính trong những ngày qua.



Một đại diện của Bảo Tín Minh Châu cho biết, lượng giao dịch vẫn không có gì đột biến, chủ yếu là mua bán với số lượng nhỏ.



Trên thế giới, chốt phiên đêm qua, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm 1,3% xuống còn 1.565 USD/ounce.



Đến đầu giờ sáng nay, giá vàng tăng gần 10 USD/ounce lên 1.575 USD/ounce, còn giá vàng giao tháng 8 trên sàn Comex, tăng 7 USD/ounce so với phiên trước lên 1.576,1 USD/ounce.



Trên thị trường ngoại tệ trong nước, sáng nay, giá USD tại ngân hàng Vietcombank được niêm yết là 20.860-20.895 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD ở chiều bán ra so với hôm qua.



Trong khi các ngân hàng thương mại khác như BIDV, Eximbank và VietinBank vẫn giữ giá USD không thay đổi so với hôm qua, hiện dao động trong khoảng từ 20.840-20.900 đồng/USD.



Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 11/7 là 20.828 đồng/USD, trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại hiện là 21.036 đồng/USD.



Ở mức giá hiện tại, sau khi qui đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank thì giá vàng thế giới tương đương 39,70 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trên 2 triệu đồng/lượng.





Theo Đức Duy (Vietnam+)