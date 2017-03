Đào giả "khoe sắc" giữa đất đào thật

Rất khó phân biệt giữa đào giả và đào thật - Ảnh: Hoàng Long

Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa đến Tết Nguyên đán, bình thường đây là thời điểm nhộn nhịp nhất của làng đào Nhật Tân. Nhưng năm nay ai có dịp ghé qua đất đào sẽ rất ngạc nhiên bởi đào thật thì “co ro” trong giá rét, còn dịch vụ chụp ảnh cùng đào giả lại rất đắt khách.

Tại vườn hoa Bách Nhật Hiệp Vụ, không khí chụp ảnh của các bạn trẻ rất tấp nập. Anh Đông, chủ vườn hoa, cho biết dịch vụ chụp ảnh với hoa đào giả và hoa bách nhật đã được nhà vườn triển khai từ mấy tháng nay nhưng chỉ đến tết mới đông khách như vậy. Do tiền đầu tư làm cây đào giả, trồng cây bách nhật, cảnh quan xung quanh… khá lớn nên nhà vườn phải thu thêm cả phí chụp ảnh. Theo ghi nhận, phí chụp ảnh là 15.000 đồng/người, đi theo nhóm thì ít nhất phải 100.000 đồng, còn tiền gửi xe máy là 10.000 đồng, gửi ôtô 30.000 đồng. Lượng khách đến chụp ảnh khá lớn, nhất là vào ngày cuối tuần nên mang lại nguồn thu không nhỏ cho nhà vườn.

Anh Tuấn, chủ vườn hoa Tuấn Việt, cho biết nhà anh không thu tiền chụp ảnh dù đầu tư cũng khá lớn, mà chỉ thu tiền trông xe cho khách cùng lợi nhuận do kinh doanh dịch vụ ăn uống kèm theo. Nhà anh Tuấn có một vườn đào thật rất lớn và nổi tiếng ở Nhật Tân nhưng do năm nay thời tiết không thuận lợi nên ảnh hưởng tới thu nhập của gia đình, may mà có dịch vụ chụp ảnh cùng đào giả kéo lại.

Ông Lê Hàm, một người trồng đào nổi tiếng ở Nhật Tân bởi đã làm hồi sinh cây đào Thất Thốn tưởng chừng chỉ có trong huyền thoại, cũng là một trong những người đầu tiên mở ra dịch vụ chụp ảnh cùng đào giả. Nhưng đến tết, thời điểm khách đến chụp ảnh đông nhất thì ông lại tạm dừng dịch vụ này trong hai tháng. Ông lý giải biết làm vậy sẽ mất một nguồn thu nhập không nhỏ nhưng với người trồng đào thì cây đào thật ngày tết mới là quan trọng nhất.

Dịch vụ chụp ảnh với đào giả mang lại nguồn lợi cho người dân lúc nhàn rỗi nhưng ngày lại càng nhiều người trồng đào ở Nhật Tân sẵn sàng nhổ đào thật để trồng đào giả. Bởi trồng đào giả và các loại hoa khác để chụp ảnh dễ và đỡ vất vả hơn việc làm cho cây đào thật ra hoa đúng ngày tết. Bạn Thế Hòa, sinh viên Đại học Mỹ thuật công nghiệp, cho biết năm nào cũng lên Nhật Tân những ngày giáp tết, năm nay tuy rất ấn tượng với những cây đào giả rực rỡ đầy màu sắc nhưng bạn cũng lo lắng nếu đào giả lấn át cả đào thật.

Trao đổi về những băn khoăn này với ông Mẫn, phó chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Nhật Tân, ông cho biết trồng đào giả để chụp ảnh là dịch vụ tự phát của người dân chứ không phải chủ trương của hợp tác xã. Người dân làm trên diện tích đất của mình chứ không sử dụng đất của hợp tác xã, bên cạnh đó từ ngày hoạt động dịch vụ vẫn chưa có vi phạm gì về trật tự trị an nên hợp tác xã chưa có ý kiến gì. Ông Mẫn chia sẻ thêm hiện chỉ có bốn hộ làm dịch vụ trồng đào giả cho chụp ảnh, một con số rất nhỏ so với các hộ trồng đào còn lại, nếu dịch vụ này có dấu hiêu lan rộng thì hợp tác xã sẽ có sự điều chỉnh ngay.

Theo HOÀNG LONG (TTO)