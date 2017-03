Đáp ứng đủ hàng thiết yếu dịp tết

Đã có 48/63 địa phương báo cáo về kế hoạch chuẩn bị tết, trong đó có 24 địa phương có quyết định hỗ trợ các doanh nghiệp dự trữ hàng với số vốn được hỗ trợ 1.285 tỉ đồng.

Dự báo nhu cầu hàng hóa trong dịp tết sẽ tăng khoảng 20%-25% so với các tháng thường trong năm và tăng khoảng 10% so với năm trước, nhiều doanh nghiệp, địa phương đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ lên 10%-15% đồng thời phát triển mạng lưới, điểm bán hàng bình ổn. Cũng theo ông Hoàng, từ nay đến hết tháng 1-2013, Bộ Công Thương sẽ chủ trì tổ chức đoàn công tác liên ngành làm việc với một số địa phương Hà Nội, TP.HCM, Quảng Nam, Vĩnh Long, An Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang để kiểm tra công tác chuẩn bị tết, trong đó có việc kiểm tra về đảm bảo an toàn thực phẩm.

