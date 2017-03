Đất nền rục rich tăng giá

Trong khi giá căn hộ cao cấp đang điều chỉnh giảm thì một tháng qua, nền đất ở khu đô thị mới Nam Sài Gòn, khu Đông (quận 2 và quận 9, TP.HCM) đã tăng giá 30%-50%. Liệu việc tăng giá này có bị chủ đầu tư, dân môi giới tung chiêu ảo?

Giá đất tăng theo hạ tầng

Giám đốc một công ty môi giới bất động sản ở đường Hoàng Diệu (quận 4) cho biết ba tuần nay, đất nền nhà phố và biệt thự ở khu Nam Sài Gòn giao dịch mạnh trở lại. Một số dự án như Phú Xuân giai đoạn hai, Thái Sơn 1, 2, làng đại học (huyện Nhà Bè), khu 13 ha của Intresco (huyện Bình Chánh), nền của Công ty Chợ Lớn ở phường Phú Mỹ (quận 7)... được khách hàng tìm mua. Giao dịch khá sôi động, đến nỗi có nơi chỉ trong một tuần giá đất tăng 600.000 đồng/m2.

Tại một số dự án có vị trí tốt giá đã tăng trên 30%. Trong đó, mức tăng mạnh nhất thuộc về ba dự án Him Lam - Kênh Tẻ (quận 7), khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) và khu dân cư Phước Kiểng (huyện Nhà Bè). Mức tăng giá ở ba dự án này được ông Lê Dương Thế Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Phát Hưng, xác nhận. Ông Hùng cho biết tại sàn Phát Hưng có khách hàng mua một nền trong dự án Him Lam - Kênh Tẻ vào tháng 1-2009 với giá 30 triệu đồng/m2, đến nay đã có người muốn mua lại với giá 43 triệu đồng/m2 nhưng chủ đất chưa chịu bán. So sánh số liệu giao dịch trong tháng 4 thì mức tăng giá bình quân của dự án Him Lam - Kênh Tẻ trên 30%, cá biệt có trường hợp tăng đến 50%.

Theo phân tích của một số công ty môi giới, đất nền khu Nam Sài Gòn tăng trở lại vì nhu cầu mua để xây nhà ở cùng những chuyển động tích cực của hệ thống hạ tầng giao thông khi cầu Nguyễn Văn Cừ hướng từ quận 5 sang quận 8 thông xe và cầu Phú Mỹ kết nối quận 7 với quận 9 vừa hợp long.

Nền đất tại quận 2 và quận 9 giá cũng tăng đáng kể. Khảo sát thị trường tháng 5 của Công ty Tư vấn VietRees cho thấy giá đất nền khu Đông tăng khoảng 8%. Còn thông tin từ các công ty môi giới cho biết mức tăng trung bình khoảng 10%-15%. Như nền đất thuộc dự án The Boat Clup Residences (quận 9) của Công ty cổ phần Nhà Việt Nam có giá bán10 triệu đồng/m2, chủ đầu tư chỉ cần hai tháng là bán hết.

“Nóng” thật chứ không ảo

Về hiện tượng đất nền hai khu trên tăng giá gần đây, có nhiều ý kiến cho là tăng ảo. Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia bất động sản, tài chính thì sản phẩm đất nên tăng giá như vừa qua là hợp quy luật cung cầu của thị trường.

Ông Bùi Tiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal), cho biết bất động sản, trong đó có đất nền tăng giá nhanh là do nhu cầu người mua để ở xuất hiện. Mặt khác, hiện đang có một dòng tiền chảy mạnh vào đất. Dòng tiền này từ những người đầu tư sợ chậm chân sẽ mất phần lợi nhuận khi bất động sản tăng giá trở lại. “Tại sàn Sacomreal, hiện nay mỗi ngày trung bình có năm sản phẩm giao dịch. Con số này là một ví dụ cho thấy thị trường bất động sản đang ấm trở lại” - ông Thắng cho biết.

Ông Lương Trí Thìn - Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Xanh phân tích, giá đất nền tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai tăng, ngoài yếu tố quan trọng là giao thông kết nối thì còn do kênh chứng khoán hồi sinh. Khi thị trường chứng khoán đi lên thì sẽ có một lượng tiền tách ra đổ vào kênh bất động sản. Còn ông Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vạn Phát Hưng thì cho rằng đất nền tăng giá là do sản phẩm dạng này ngày càng ít vì các chủ đầu tư đã bớt làm dự án quy mô nhỏ do chi phí bồi thường cao, dự án từ 10 ha trở lên phải dành một phần để xây nhà ở xã hội...