Đất nền vùng ven hút khách

Pháp lý rõ ràng, vị trí đẹp, giá mềm, thanh toán linh hoạt… là những ưu thế mà đất nền giá rẻ ở các tỉnh ven TP.HCM như Bình Dương, Long An, Đồng Nai hút người mua hiện nay.

Vùng ven lên ngôi

Bất ngờ nhất là sáng 16-7, hơn 200 khách hàng đã đổ xô đi xem vị trí đất nền ở dự án The IJC Commercial tại Bình Dương trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) (căn hộ, đất nền) ở TP.HCM đang đóng băng.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty BĐS An Cư Lạc Nghiệp, đơn vị phân phối dự án này cho biết cũng không khỏi bất ngờ khi người mua lại tham gia đông vậy. “Khoảng bốn tuần nữa chúng tôi mới công bố giá bán chứ hiện tại nhân viên mới dẫn khách đi xem vị trí và phát phiếu giữ chỗ thôi”.

Giao dịch tại các công ty kinh doanh địa ốc chuyên về đất nền giá rẻ ở Bình Dương như Kim Oanh, Cát Vàng, Cổng Địa Ốc… cũng cho thấy doanh số bán hàng những tháng gần đây của những DN này khá tốt.

Trao đổi với phóng viên, tổng giám đốc Công ty BĐS Cổng Địa Ốc cho biết sở dĩ đất nền ở Bình Dương thu hút người mua lúc này vì các dự án ở đây thường quy hoạch đẹp và giá cả bán ra phải chăng (một nền 100 m2 khoảng 300-500 triệu đồng) phù hợp với số đông người mua ở.

Ngoài yếu tố giá đất rẻ thì do nhu cầu bảo toàn giá trị tài sản nên người có tiền tiết kiệm hiện tìm đến phân khúc đất nền giá rẻ. Trong ảnh: Khách hàng đi xem một dự án đất nền ở Bình Dương. Ảnh: M.THẢO

Không chỉ ở Bình Dương mà tại Long An đất nền cũng hút khách. Mới nhất hai công ty ThuDucHouse và Công ty PPI công bố bán giai đoạn hai dự án tại Khu đô thị Long Hội (huyện Bến Lức, Long An) đã được nhiều khách hàng quan tâm.

Đại diện Công ty ThuDucHouse cho biết do dự án này có vị trí tiếp giáp huyện Bình Chánh, TP.HCM nên về giao thông, hạ tầng kết nối và các tiện ích xã hội như chợ, trường học đầy đủ…

Trong khi kênh bất động sản ở các TP lớn chựng lại thì sự sôi động của đất nền giá rẻ vùng ven đã tạo nên sinh khí mới cho thị trường.

Nhu cầu mua ở ngày càng nhiều

Phân tích vì sao thị trường căn hộ đang lạnh mà đất nền vùng ven có sóng về giao dịch, ông Nguyễn Vĩnh Minh Thành, Tổng Giám đốc Công ty BĐS An Cư Lạc Nghiệp, cho rằng đó là do dòng tiền đổ vào đất nền giá rẻ là tiền để dành, tiền tiết kiệm. Lâu nay khi phân tích về BĐS, mọi người hay chú ý đến phân khúc nhà ở có liên quan đến nguồn tín dụng ngân hàng mà quên dòng tiền có sẵn.

“Nguồn tiền tiết kiệm, tiền dành dụm (khoảng 500 triệu đồng) và nhu cầu mua ở thật của người dân ngày một nhiều. Thế nên hiện nay dù tín dụng đóng băng thì nhu cầu mua ở vẫn có và đất nền giá rẻ là một ưu tiên để lựa chọn” - ông Thành cho biết.

Bên cạnh nhu cầu thật thì bà Lâm Ngọc Hạnh, Tổng Giám đốc một công ty bất động sản ở Long An, nhận định đất nền vùng ven giá rẻ hiện còn thỏa mãn nhu cầu đầu tư của một bộ phận người có tài sản sợ tiền mất giá. “Với chỉ số CPI sáu tháng đầu năm lên trên con số 20% thì việc giữ tiền mặt là phương án không an toàn so với mua đất rẻ làm của để dành” - bà Hạnh phân tích.

Tương tự, ngoài chuyện giá rẻ thì hạ tầng kết nối đồng bộ của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ cũng tạo được điểm chú ý cho phân khúc đất nền vùng ven. Nói về điểm này, ông Luk Ban La, Phó Tổng Giám đốc Công ty BĐS Phúc Khang, chủ đầu tư Khu đô thị Phước An, Đồng Nai cho biết gần đây nhiều khách hàng đặt cọc mua đất nền các dự án ở Đồng Nai là để đón đầu các tuyến giao thông vành đai kết nối TP.HCM - Đồng Nai hay đón quy hoạch sân bay quốc tế Long Thành…

Khuyến cáo khi mua đất rẻ Trước xu hướng tiền nhàn rỗi đổ vào phân khúc đất nền giá rẻ tại các tỉnh giáp TP.HCM, một số công ty BĐS khuyến cáo người mua vẫn nên cẩn thận. Khách hàng cần xem kỹ hợp đồng góp vốn, các tiến độ thi công dự án, các tiện ích kèm theo… và nhất là khu đô thị được lấp đầy bao nhiêu phần trăm, có người vào ở hay chưa. Ngoài các vấn đề về pháp lý như sổ đỏ thì cần chú ý thêm các yếu tố thuộc về xã hội như chợ, trường học, bệnh viện hay gần khu dân cư hiện hữu… Đã từng có tình trạng nhiều khu đô thị mọc lên nhưng tỉ lệ bỏ trống khá cao, không chỉ ở tỉnh mà đất nền bỏ hoang cũng diễn ra ở TP.HCM khá nhiều, nhất là ở Nhà Bè, Bình Chánh, quận 9.

BÙI NHƠN