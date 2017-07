Đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ thành tòa cao ốc

UBND TP.HCM vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 7 khu dân cư trên địa bàn quận Bình Tân. Theo đó, các khu dân cư này đều được quy hoạch theo hướng cải tạo chỉnh trang và xen cài xây dựng mới, khu công trình dịch vụ công cộng và khu công viên cây xanh tại khu dân cư hiện hữu.

Cụ thể, 7 khu dân cư trên địa bàn quận Bình Tân bao gồm khu dân cư phía Nam Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 172ha.



Khu dân cư Ngã ba An Lạc, thuộc một phần phường An Lạc, phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B và phường Tân Tạo A, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 293ha.

Khu dân cư phía Tây Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 438ha.

Khu dân cư phía Bắc Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 273ha.

Khu dân cư phía Bắc đường Tân Kỳ - Tân Qúy, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 380ha.

Khu dân cư phía Đông đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 296ha.

Theo UBND TP các khu dân cư này đều được quy hoạch là khu dân cư hiện hữu cải tạo chỉnh trang và xen cài xây dựng mới, khu công trình dịch vụ công cộng và khu công viên cây xanh.

Ngoài ra, UBND TP cũng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp cao ốc văn phòng, thương mại - dịch vụ và nhà ở tại phường Hiệp Phú, quận 9.

Được biết, UBND TP.HCM ra quyết định giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn có hàng ngàn ngôi mộ chưa có thân nhân đến nhận.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa là nghĩa trang lớn nhất của TPHCM, nằm ở phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A của quận Bình Tân, trên trục hai con đường chính là đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Bình Long.