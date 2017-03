Dầu ăn kêu cứu!

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại dầu ôliu, dầu cải, dầu hướng dương, dầu ngô (bắp) không thuộc nhóm dầu ăn bị kiện. Nhóm bị kiện là dầu đậu nành, dầu cọ có nhiều nhãn hàng. Ví dụ như dầu ăn Sailing Boat (còn gọi là dầu Cánh Buồm) được bán tại Co.op Mart khoảng 45.000 đồng/chai 1 lít, thành phần gồm dầu đậu nành, dầu cọ và dầu cải, đóng chai tại Malaysia do Công ty TNHH Lam Soon Việt Nam (quận Bình Thạnh) nhập khẩu. Tại Maximark, loại dầu ăn nhãn hiệu Omely có giá khoảng 38.000 đồng/chai 1 lít, thành phần là dầu cọ (dầu Olein tinh luyện), sản xuất tại Indonesia do Công ty CP Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (quận 12) nhập khẩu. Dầu đậu nành nhãn hiệu Cook, xuất xứ Thái Lan do Công ty CP Lộc Thái (quận Tân Bình) nhập khẩu, giá khoảng 48.000 đồng/chai 1 lít. Loại dầu đậu nành Capri được ghi nhãn là đóng chai tại Canada, Mỹ do Công ty CP Kết Nối Toàn Cầu (quận 3) nhập khẩu, giá 69.000 đồng/chai 1 lít. Dầu ăn trong nước có giá 33.000-45.000 đồng/chai 1 lít, tùy loại dầu đậu nành 100% hoặc có pha dầu cọ. Ví dụ, loại dầu ăn 100% đậu nành thương hiệu Co.op Mart có giá 42.900 đồng, trong khi loại dầu ăn có pha thêm dầu cọ thì có giá 33.000-35.000 đồng. Dầu ăn Neptune (pha giữa dầu cọ, dầu đậu nành, dầu cải, gạo) có giá 47.500 đồng; loại dầu ăn Meizan đậu nành giá 44.600 đồng, có pha dầu cọ thì 40.300 đồng; Tường An 44.200 đồng; Simply đậu nành 50.200 đồng…