Đầu cơ bị phạt nặng

Theo dự kiến, dự thảo nghị định xử phạt hành vi đầu cơ do Bộ Công thương chủ trì soạn thảo sẽ được đưa ra thảo luận tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ (diễn ra ngày 4 và 5-8). Những nội dung chính được quan tâm xoay quanh các câu hỏi: Thế nào là lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn? Đầu cơ các mặt hàng không phải là mặt hàng bình ổn giá có bị xử phạt? Tích trữ bao nhiêu thì bị coi là đầu cơ? Mức xử phạt đối với hành vi đầu cơ có đủ sức răn đe và có bị trùng lặp với mức xử phạt trong tội đầu cơ (Bộ luật Hình sự)?... Ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), Phó Ban soạn thảo, lý giải phần nào những câu hỏi này.

Chỉ xử phạt đầu cơ mặt hàng bình ổn giá

. Thưa ông, dự thảo nghị định “khoanh vùng”hành vi đầu cơ với các mặt hàng bình ổn giá. Vậy nếu cá nhân, tổ chức có hành vi đầu cơ, nâng giá các mặt hàng không thuộc danh mục bình ổn giá nhưng hành vi đó có tác động đến đời sống xã hội thì xử lý thế nào?

+ Cần lưu ý là hành vi đầu cơ, nâng giá ở đây chỉ quy định đối với những mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục hàng hóa bình ổn giá. Các mặt hàng khác không thuộc danh mục nhưng có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường và nền kinh tế như vàng, ngoại tệ, bất động sản... sẽ do Bộ luật Hình sự hoặc các luật chuyên ngành điều chỉnh.

Ngoài ra, các hành vi gây hạn chế cạnh tranh hoặc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lợi dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền thì áp dụng các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

.Vậy tích trữ, găm hàng, nâng giá nhằm trục lợi với số lượng bao nhiêu thì bị coi là đầu cơ?

+ Thông thường, cứ có hành vi lợi dụng tình hình khó khăn thu gom hàng mà không bán ra theo quy luật vận hành bình thường của thị trường thì có thể bị coi là đầu cơ, tích trữ hàng hóa nhằm trục lợi, dù giá trị hàng hóa có thể rất nhỏ. Tuy nhiên, tùy theo giá trị cụ thể của hàng hóa thu gom, mua vét, đầu cơ hoặc buôn lậu mà ta xác định mức xử phạt.

Không cần “thiên tai, địch họa” vẫn xử được

. Dự thảo đề cập đến việc xử phạt hành vi lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế để đầu cơ, nâng giá, buôn lậu, tung tin thất thiệt… nhằm trục lợi. Theo ông, hiểu thế nào là lợi dụng tình hình khó khăn?

+ Trong tình hình hiện nay, không cần có điều kiện “lợi dụng thiên tai, địch họa, chiến tranh, dịch bệnh” mới xử phạt hành vi đầu cơ. Dự thảo nghị định quy định ngay cả trường hợp “lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế” để đầu cơ, nâng giá cũng bị xử phạt. Đó có thể là tình hình tài chính, tiền tệ đang gặp khó khăn, do lạm phát hoặc các khó khăn khác của nền kinh tế; cũng có thể do khan hiếm hàng hóa hoặc do diễn biến bất thường của thị trường giá cả trong vùng, địa phương hoặc trên cả nước.

. Ông có thể lý giải rõ hơn về “diễn biến bất thường của thị trường, khó khăn về kinh tế”?

+ Diễn biến bất thường có thể do yếu tố tâm lý của người tiêu dùng là khi thấy giá cả thế giới tăng cao đối với một mặt hàng, họ đổ xô đi mua nên vô tình tạo ra sự khan hiếm giả tạo. Khó khăn về kinh tế có thể do một mặt hàng thiết yếu gặp khó khăn trong khâu sản xuất và cung ứng hàng hóa trên thị trường dẫn đến sự khan hiếm...

Trong tình hình đó, nếu mà cá nhân, tổ chức mua vét hàng hóa nhằm bán lại thu lợi bất chính hoặc nâng giá quá mức hoặc tung tin thất thiệt hoặc buôn lậu qua biên giới... đều bị coi chung là hành vi đầu cơ và bị xử phạt rất nặng.

Tịch thu toàn bộ hàng hóa đầu cơ

. Ông nói hành vi đầu cơ sẽ bị xử phạt rất nặng nhưng dự thảo nghị định quy định phạt tối đa cũng chỉ mấy chục triệu đồng. Mức xử phạt như vậy liệu đã đủ mạnh để răn đe, thưa ông?

+ Đúng là mức xử phạt trên chưa cao do nghị định không thể quy định mức phạt cao hơn Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (đối với hàng hóa là 70 triệu đồng - NV). Tuy nhiên, dự thảo nghị định đưa ra mức phạt bổ sung đủ để chế tài đối với các hành vi. Cụ thể, tùy trường hợp mà người vi phạm có thể bị tịch thu hàng hóa; tịch thu tiền hoặc/và tài sản thu lợi bất chính; tịch thu phương tiện, công cụ vi phạm; tước giấy phép kinh doanh (có thời hạn hoặc vĩnh viễn); buộc khắc phục hậu quả.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên một nghị định xử phạt hành chính áp dụng hầu hết các hình thức xử phạt bổ sung nặng nhất. Trong đó, chỉ riêng việc tịch thu toàn bộ hàng hóa đầu cơ, găm hàng, buôn lậu... cũng đã đủ mạnh, chưa kể việc tước giấy phép kinh doanh có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

. Xin cảm ơn ông.