Dầu đứng vững trên 79 USD/thùng

Theo Việt Hà (VNN/ AP)



Tính đến 12h30 trưa nay (19/11), dầu thô giao tháng 12 giảm 18 xu, xuống 79,40 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York. Phiên trước, dầu tăng 44 xu lên 79,58 USD/thùng.Như vậy, tính cả phiên giao dịch ngày hôm nay, giá dầu thô đã dao động quanh ngưỡng 79USD được hơn một tháng.Sở dĩ vẫn giữ được giá là do số liệu dự trữ xăng dầu tuần trước của Mỹ ở mức thấp và câu lạc bộ ôtô AAA dự báo lượng tiêu thụ sẽ tăng lên trong dịp Lễ Tạ ơn sắp tới.Tuy nhiên, thông tin số lượng nhà xây mới tại Mỹ bất ngờ sụt giảm và dự báo doanh thu đầy thất vọng của các doanh nghiệp công nghệ đã kéo lùi đà tăng giá của xăng dầu.Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11 (sáng 19/11 theo giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ. Chỉ số S&P 500 giảm 0,05% xuống 1.109,8 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,1% xuống 10.426,31 điểm.Theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của nước này tuần qua đã giảm 900.000 thùng, nhưng đây có vẻ không phải là một dấu hiệu về hồi phục kinh tế. Tiêu thụ dầu của nước Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 17/7, trong khi các công ty kinh doanh đang nhập khẩu dầu mỏ ít hơn.Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số lượng nhà xây mới trong tháng 10 đã giảm 11% so với tháng trước đó, xuống còn 529.000 căn, thấp hơn dự báo 600.000 căn của giới phân tích kinh tế. Đây là mức thấp nhất tính từ đáy thiết lập hồi tháng 4.Sở dĩ các công ty xây dựng không đẩy mạnh xây nhà, bởi họ còn chờ đợi Tổng thống Barack Obama thông qua chương trình tín dụng thuế mới dành cho thị trường nhà đất, chương trình đó cho đến nay đã được đưa vào áp dụng và kéo dài.Thêm vào đó, thời tiết không thuận lợi, cũng là một yếu tố khiến hoạt động xây dựng trong tháng 10 không mấy sôi động. Tháng 10 vừa qua, thời tiết tại Mỹ ẩm ướt chưa từng có trong hơn 1 thế kỷ.Mặc dù lượng tiêu thụ thấp và những lo ngại về khả năng hồi phục kinh tế, nhưng Victor Shum, một nhà phân tích năng lượng của Purvin & Gertz ở Singapore, vẫn cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục trong khoảng 70-80 USD/thùng. Thêm vào đó, đồng đôla yếu cũng sẽ nâng giá dầu lên.Cũng trên thị trường New York, tính đến 12h30 trưa nay, dầu dưởi giảm 0,10 xu xuống 2,048 USD/gallon. Xăng giao tháng 12 tăng 0,1 xu lên 2,012 USD/gallon. Tại London, dầu thô Brent giao tháng 1 giảm 6 xu xuống 79,41 USD/gallon.