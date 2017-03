Dầu khí tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn

Những dấu ấn nổi bật năm qua và hướng phát triển năm 2010 đối với ngành dầu khí đã được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm 2009 và triển khai kế hoạch công tác năm 2010 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) ngày 16-1.

Theo báo cáo, ba chỉ tiêu chính là khai thác dầu thô, khai thác khí, sản xuất phân đạm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó, khai thác dầu thô vượt 2,8% kế hoạch; khai thác khí vượt 0,1%, tăng 7% so với năm 2008; sản xuất phân đạm vượt 2%. PVN cũng đạt mốc khai thác 300 triệu tấn dầu quy đổi vào ngày 2-9-2009; đưa ba mỏ mới ở trong nước vào khai thác; có chín phát hiện dầu khí mới, ký 15 hợp đồng dầu khí mới cả trong và ngoài nước; đạt mức kỷ lục về tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp (tăng 24% so với năm 2008) và đạt mức kỷ lục về tốc độ tăng dịch vụ kỹ thuật dầu khí (tăng 58% so với năm 2008). Kim ngạch xuất khẩu đạt 7,82 tỉ USD, bằng 134% kế hoạch năm… Ngoài ra, năm 2009 cũng là năm PVN đạt kỷ lục về số tiền đóng góp vào lĩnh vực an sinh xã hội với 940 tỉ đồng, cao gấp 4,6 lần so với cam kết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá: “Cùng với việc xây dựng mô hình hợp tác với nước ngoài, đẩy mạnh khoa học công nghệ và đào tạo, thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành đã tạo ra sức sống mới cho tập đoàn”. Đề cập tới những nhiệm vụ sắp tới của ngành dầu khí, Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2010 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010 và là năm tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm tiếp theo. PVN cần phải rà soát, bổ sung chiến lược phát triển của tập đoàn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020) và kế hoạch 5 năm (2011-2015) của đất nước. Đặc biệt, PVN cần góp phần đảm bảo an ninh năng lượng điện quốc gia, chăm lo cung cấp phân bón cho ngành nông nghiệp, tiếp tục sắp xếp đổi mới cơ cấu tổ chức, nhân sự để đảm bảo tăng tốc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã trao huân chương Lao động hạng Nhất cho PVN và trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị thành viên xuất sắc của PVN.

AT