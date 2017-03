Đầu năm, giá gas tăng mạnh

Mức tăng mạnh nhất là của hãng Petronas, dự kiến tăng khoảng 14.000 đồng/bình 12 kg, áp dụng từ hôm nay (2-1).

Nguyên nhân tăng giá là do giá gas nhập khẩu tăng lên 380 USD/tấn, thêm 42,5 USD/tấn so với tháng trước. Ngoài ra, do tác động của tỷ giá VND/USD tăng thêm gần 500 đồng/USD.