Đầu năm, ô tô cháy hàng!

Cơ hội M&A cho DN ô tô trong nước Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ô tô cho biết các hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) đã diễn ra rất sôi động trên nhiều lĩnh vực trong vài năm qua, tuy nhiên với ngành ô tô thì khá mới. Trong khi đó, thị trường ô tô Việt Nam manh mún với nhiều DN tham gia vào các công đoạn nhập khẩu, lắp ráp, phân phối. Trong số này có rất ít DN quy mô lớn, hiệu quả kinh doanh cao. Sự phát triển ngành ô tô ngày càng lớn và Việt Nam đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Các DN ô tô trong nước muốn tồn tại, phát triển buộc phải gia tăng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh. Vì vậy, đẩy mạnh M&A, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước là một lựa chọn tất yếu. Lượng xe nhập khẩu tăng mạnh Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 2-2015, cả nước nhập về khoảng 5.000 xe nguyên chiếc, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế hai tháng đầu năm, lượng ô tô nhập khẩu đạt khoảng 15.000 chiếc, kim ngạch 316 triệu USD, tăng 140% về lượng và 170% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.