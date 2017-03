Dầu tăng nhẹ, hướng về mốc 70USD

Đến đầu giờ chiều nay (15/12), dầu thô kỳ hạn tháng 1/2010 tăng 36 xu lên 68,87 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York. Hôm qua, giá dầu đã giảm 36 xu xuống 69,51 USD/thùng.



Dầu sưởi giữ ở mức 1,91 USD/gallon, trong khi xăng tăng 0,81 xu lên 1,83 USD/gallon. Tại London, dầu thô Brent giao tháng 1/2010 tăng 22 xu lên 72,11 USD/thùng.



Kể từ phiên giá dầu bất ngờ lao lên mức cao nhất 82USD hồi tháng 10, tới nay, dầu đã giảm giá 13%, do có nhiều dầu hiệu cho thấy nhu cầu từ dầu cùng các chế phẩm của nó vẫn còn quá yếu ớt.



"Có khả năng, giá dầu sẽ sụt xuống ngưỡng 65-66 USD/thùng”, Ritterbusch and Associates cho biết trong một báo cáo.



Các nhà kinh doanh dầu đang chờ đợi báo cáo dự trữ hàng tuần của Viện dầu khí Mỹ, dự kiến công bố chiều nay.



Giới đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của đôla Mỹ. Triển vọng của đồng tiền này luôn có tác động mạnh tới giá dầu.



Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đôla Mỹ tăng giá 0,3% lên 88,84 Yen/USD. Trong khi Euro quy đổi được 1,4654USD.



Đêm qua, USD đã có một phiên giao dịch khá sôi động. Đầu phiên, USD tăng giá mạnh so với các tiền tệ khác do suy đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ sớm rút các gói cứu trợ kinh tế trước các dữ liệu kinh tế công bố đầy lạc quan vào cuối tuần trước.



Tuy nhiên, đôla Mỹ nhanh chóng chấm dứt đà tăng sau khi Abu Dhabi hứa hỗ trợ Dubai World thanh toán các khoản nợ làm xóa đi mối lo ngại về những ảnh hưởng tiêu cực đối với hệ thống ngân hàng châu Âu.



Viện nghiên cứu ngân hàng trung ương Shinkin tại Tokyo nhận định: "Thông tin tích cực từ Dubai đã thúc đẩy tâm lý chấp nhận rủi ro trở lại khiến giới đầu tư chuyển sang nắm giữ các tiền tệ có suất sinh lợi cao hơn".





Theo Việt Hà (VNN/ AP, BLB)