Đầu tháng 7, nhập khẩu xăng dầu giảm mạnh

Cụ thể kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 604 triệu USD, trong đó giảm mạnh ở các nhóm hàng điện thoại, linh kiện, sắt thép các loại… Riêng xuất khẩu hàng dệt may lại tăng tới 137 triệu USD (đạt 881 triệu USD) so với kỳ trước.

Đối với kim ngạch nhập khẩu giảm 463 triệu USD so với nửa cuối tháng 6. Nhập khẩu giảm mạnh nhất ở nhóm xăng dầu các loại với trị giá 185 triệu USD, sắt thép, dầu thô… Tuy nhiên, có một số nhóm hàng nhập tăng cao như nhóm nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may, da giày tăng 79 triệu USD… Kết quả đạt được cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15-7 lên 134,11 tỉ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2012.

TÚ UYÊN