Đầu tư vàng là ôm rủi ro

Giá vàng ngày hôm qua (26-6) có lúc về mức 37,15 triệu đồng/lượng, mức giá quá thấp so với hai năm trở lại đây. Với câu hỏi liệu người dân có nên mua vàng đầu tư để sinh lãi lúc này hay không, các chuyên gia về kinh tế - tài chính đều khuyến cáo rằng không nên mua vàng đầu tư vì rủi ro quá cao.

Chỉ là tài sản tích trữ

Trao đổi với phóng viên ngày 26-6, PGS-TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, cho rằng giá vàng đang thấp nếu lúc này người dân có nhu cầu như phải trả nợ bằng vàng thì nên mua để thanh toán, còn mua để đầu tư sinh lợi thì không nên.

“Tôi thấy người dân đang mua vàng vì muốn tích lũy tài sản do nền kinh tế chưa ổn định hơn là mua đầu tư. Vì các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán thì đang đóng băng, sản xuất thì đình đốn chưa có lối ra. Trong bối cảnh như vậy mà giá vàng trong nước giảm mạnh, người dân có tiền nhàn rỗi bỏ ra mua vàng vào là đương nhiên” - ông Long phân tích.

Về lý do không nên đầu tư vàng, ông bình luận vì ẩn số biến động giá vàng quá lớn. Đầu tiên, dù giá vàng trong nước hôm nay có giảm mạnh nhưng so với giá thế giới vẫn chênh nhau hơn 6 triệu đồng/lượng. Trong ngắn hạn, giá vàng đang giảm nhưng nếu nhiều người vẫn đổ xô mua thì sẽ ra sao? Lúc này giá vàng có thêm nhiều diễn biến bất ngờ. Một là giá chựng lại không giảm theo giá thế giới do nhu cầu mua vàng trong nước tăng lên. Thứ hai, nếu có giảm thì mức giảm không lớn. “Hai trường hợp này người dân đầu tư vàng đều thiệt” - ông nói.

Về dài hạn càng không nên đầu tư vàng bởi giá vàng thế giới không phụ thuộc vào một nền kinh tế nào. Ông ví dụ ngay thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nói về giá vàng cũng trật. NHNN dùng cả chính sách để kéo giá vàng xuống thì giá vàng cứ nhảy dựng lên.

“Ẩn số như vậy thì thử hỏi với người dân làm sao biết giá vàng tăng giảm thế nào để mua bán. Một khi cái gì không hiểu, không có thông tin nhiều mà đem tiền đi đầu tư thì chỉ có mất của thôi” - ông Long nhận định.

Những bài học buồn

Với đầu tư vàng, trước đây thị trường tài chính đã chứng kiến nhiều câu chuyện buồn. Như hai năm trước, một doanh nghiệp (DN) kinh doanh vàng ở quận 5 (TP.HCM) vì đầu tư vàng theo giá xuống đã sập tiệm. Ông chủ DN này bán tháo tài sản nhiều đời tích góp mà đến nay vẫn không trả hết nợ. Hay mới đây, nhiều ngân hàng đã báo lỗ hàng ngàn tỉ đồng khiến thanh khoản lao đao, trong báo cáo tài chính có nêu lý do vì kinh doanh vàng.

Lãnh đạo nhiều tổ chức tài chính lớn cũng nhiều lần khẳng định cuộc chơi vàng không dành cho người dân tham gia vì không có vốn và thông tin. Ông Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, có lần chia sẻ với báo chí là việc đầu tư vàng chỉ có DN lớn với ngân hàng. Lý do là nguồn vốn đầu tư lớn, người dân bình thường đâu có nhiều tiền mua một vài cây vàng kiếm lời. Rất ít người dân cầm tiền đi mua vài cây vàng, nếu mua mấy chỉ để tích lũy thì không thể nói là kinh doanh được.

Trong nhiều diễn đàn về tài chính, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn, cũng nhận định giá vàng thế giới biến động liên quan nhiều đến động thái chính sách tiền tệ của các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc…; giá dầu, giá USD; sự tác động của các quỹ, tập đoàn đầu tư lớn... Vì thế, không ai có thể biết giá vàng sẽ đi về đâu, các DN, ngân hàng cũng chỉ dự báo xu hướng để lấy đó kinh doanh mà thôi.

Tóm lại, rất nhiều ông chủ kinh doanh vàng, chuyên gia về tài chính đều khuyến cáo người dân không nên mua vàng đầu tư.

Đóng trạng thái đúng hạn Thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, cho biết: “Chắc chắn đến thời hạn trên, các ngân hàng sẽ cân bằng trạng thái vàng theo quy định, có chăng là còn một vài ngân hàng xin kéo dài việc chi trả, thu hồi vàng cho vay đến ngày 31-12-2013. Tuy nhiên, đây là ý kiến của các ngân hàng, NHNN chưa có ý kiến chính thức về việc này”.

BÙI NHƠN