Đầu tuần giá USD tăng mạnh

Tại Vietcombank, đồng USD hiện đang giao dịch ở mức 22.360-22.440 VND/USD, tăng 30 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đây cũng là mức giá niêm yết mua-bán tại Ngân hàng BIDV, tuy nhiên mức giá này đã nới thêm 30 VND/USD chiều mua vào và tới 40 VND/USD chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Eximbank niêm yết mức giá mua và bán ở ngưỡng 22.360-22.450 VND/USD nhưng đã tăng thêm 30 VND/USD ở chiều mua và 20 đồng ở chiều bán.

Giá USD tự do lúc 9 giờ sáng nay giao dịch phổ biến ở mức 22.500-22.600 VND/USD, tăng 80 đồng chiều mua vào và 50 đồng chiều bán ra so với chiều hôm qua. Nếu so cùng thời điểm này cách đây ba ngày, giá USD tự do hiện đã tăng thêm 165 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, thị trường vàng thế giới đã nhích thêm khoảng 4 USD/ounce và hiện giao dịch ở ngưỡng 1.093 USD/ounce, tương đương 29,55 triệu đồng/lượng. Tương tự, thị trường vàng trong nước tăng nhẹ khoảng 40.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước, hiện vàng SJC ở TP.HCM phổ biến ở mức 33,26-33,48 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, lên tới gần 4 triệu đồng/lượng.