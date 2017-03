Đẩy giá tour tết: gậy ông đập lưng ông

Giá nhiều tour đi nước ngoài tại Công ty TransViet, Q.3, TP.HCM giảm 30-40% so với trước đó - Ảnh: Lê Nam

Ngày 31-1, chúng tôi đến Công ty du lịch TransViet (Q.3, TP.HCM) hỏi mua tour đi Thái Lan 6 ngày, khởi hành mồng 5 tết. Anh nhân viên nhận yêu cầu cho biết giá tour khởi hành đi Thái Lan vào thời điểm trên hiện đã giảm còn 8 triệu đồng/ khách. “Giá trước đây hơn 15,7 triệu đồng/khách, giờ giảm nhiều rồi”, anh nhân viên này khẳng định. Tương tự, giá tour đi Hong Kong - Thâm Quyến 5 ngày khởi hành mồng 2 tết tại công ty này cũng chỉ còn gần 15 triệu đồng/khách (so với giá trước đây hơn 22,8 triệu đồng).

Tour đi Campuchia (Siem Reap - Phnom Penh 4 ngày 3 đêm) khởi hành mồng 2 đến mồng 4 tết giá chỉ còn 3,9 triệu đồng (trước đó là 5,98 triệu đồng), Bokor-Sihanouk Ville - Phnom Penh (4 ngày 3 đêm) giá còn 4,1 triệu đồng so với 6,55 triệu đồng... Giải thích việc giảm giá, ông Phạm Xuân Tài, đại diện Công ty du lịch TransViet, cho rằng: “Sức mua năm nay yếu quá nên chúng tôi quyết định chấp nhận bán lỗ vì đằng nào vé máy bay và tiền đối tác cũng đã trả từ trước”.

Tại một công ty du lịch khác ở Q.3, khi chúng tôi đến hỏi đặt mua tour đi Thái Lan 6 ngày, khởi hành mồng 6 tết thì được báo giá hơn 11 triệu đồng/người. “Mức giá này đã giảm 8 triệu đồng/người so với trước đó” - một nhân viên phòng du lịch nước ngoài công ty này cho biết.

Theo tính toán của ông H., giám đốc một công ty lữ hành tại TP.HCM, giá tour đi Thái Lan trong dịp tết hơn 12 triệu đồng/khách, trong đó giá vé máy bay kể cả thuế và phí hơn 300 USD, còn lại là giá tour bên Thái, bảo hiểm, tiền hướng dẫn viên... mức giá này cao hơn so với giá tour ngày thường trung bình 8-9 triệu đồng/khách. Thế nhưng, một số công ty đã tiếp tục đẩy giá bán lên 14-19 triệu đồng/khách. “Giá này bằng với giá tour đi Hong Kong ngày thường, trong khi năm nay làm ăn khó khăn khách đâu có nhiều tiền mua tour nên đến thời điểm này phải xả hàng, giảm giá, nếu không sẽ ôm nợ” - ông H. nói.

Đại diện Vietnam Airlines đã xác nhận trước Tết dương lịch nhiều hãng lữ hành đã chủ động đặt thêm chỗ ngoài các chuyến bay thương mại thông thường và với những chỗ đặt thêm này phải trả trước 100% tiền vé. Tuy nhiên, do giá tour bị đẩy lên cao cộng với sức mua tour của thị trường giảm nên nhiều công ty ôm vé như đang ngồi trên lửa. Tổng giám đốc một công ty du lịch có trụ sở tại Q.1 cho biết từ tháng 11-2012 đã gom tiền trả cho hãng hàng không khoảng 1.000 vé đi Thái Lan, 800 vé đi Malaysia - Singapore... hi vọng kiếm vài chục USD chênh lệch mỗi vé, nhưng đến ngày 31-1 còn hơn 300 vé máy bay Malaysia - Singapore và rất nhiều vé chặng khác chưa bán được.

Để xoay xở, một số công ty du lịch ôm vé đã phải “cầu cứu” các đồng nghiệp với hoa hồng cao ngất ngưởng hi vọng bán tống bán tháo gỡ tiền vé máy bay, tiền trả trước cho đối tác và hãng hàng không. Ông H. mở email cho chúng tôi xem hàng loạt thư chào mời hợp tác gửi đến trong tuần: tour đi Malaysia - Singapore 5 ngày, giá 17 triệu đồng/ khách, hoa hồng 1,2 triệu đồng/khách; tour Bangkok - Pattaya khởi hành từ ngày 10 đến 14-2 (mồng 1 đến mồng 5 tết) chỉ còn 7,79 triệu đồng/khách so với giá 15,794 triệu đồng/khách trước đây, Hong Kong - Trung Quốc (khởi hành mồng 2 tết) chỉ còn 14,9 triệu đồng/khách so với giá 22,87 triệu đồng/khách trước đây.

Tour nội địa cũng ngắc ngư Theo các công ty lữ hành, cách đây nhiều ngày những tour nội địa đã được các hãng lữ hành chủ động giảm 200.000-600.000 đồng/khách. Giám đốc du lịch nội địa Công ty du lịch Fiditour Nguyễn Ngọc An cho biết thời điểm này năm ngoái “đã thảnh thơi lắm rồi, chỉ lo phân công kế hoạch trực tết vì hoàn thành kế hoạch từ trước, nhưng năm nay giờ này vẫn còn chờ khách đăng ký đặt mua các tour du lịch đường bộ”. Theo ông An, năm nay phần lớn khách còn nấn ná chờ thưởng tết mới quyết định mua tour. Dự báo thị trường kém, nửa tháng trước Fiditour đã chủ động giảm 200.000-500.000 đồng/khách cho bảy tour nội địa.

Theo LÊ NAM (TTO)