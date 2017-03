Đây là hành vi cạnh tranh bị cấm

Mới đây, Công ty TNHH Thương mại Gas Bình Minh (quận 4, TP.HCM) bị gây rối qua hệ thống điện thoại. Nhiều số điện thoại di động gọi liên tục đến công ty nhưng khi nhân viên nhấc điện thoại thì đầu dây bên kia cúp máy để rồi... tiếp tục gọi lại. Ông Cao Tiến Chương, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty này, cho biết hệ thống máy tính của công ty ghi nhận tất cả cuộc gọi và số máy gọi đến. Số cuộc gọi mỗi ngày được liệt kê ra cả ngàn trang giấy và đếm không xuể các đầu số điện thoại di động gây rối!

“Cháy” điện thoại

Hậu quả là mạng điện thoại của Công ty Gas Bình Minh bị bận máy thường xuyên. Ông Chương cho biết công ty có nhiều cửa hàng và đại lý liên kết, giúp hệ thống này bán được cả ngàn bình gas mỗi ngày. Thế nhưng trong giai đoạn bị gây rối (từ ngày 10-2 đến nay) thì chỉ bán được 400-500 bình mỗi ngày. Sở dĩ công ty vẫn còn cầm cự được là nhờ lắp thêm đường điện thoại. Ban đầu, công ty có khoảng 20 đường dây điện thoại. Khi bị gây rối, công ty này đã phải kéo thêm đường dây khác, hiện có trên 100 đường dây để đối phó với tình trạng bận máy!

Ông Chương đoán rằng đây là hành động của một nhóm đối thủ cạnh tranh chứ không riêng một đối thủ, một đại lý gas nào. Bởi vì khi sự việc xảy ra, ông và nhân viên đánh xe đến một đại lý đối thủ thì thấy năm nhân viên của họ ngồi bấm điện thoại di động gọi liên tục. Ông đã gọi điện thoại cho chủ đại lý này và người này nói rằng có một nhóm người đi vận động và đại lý chỉ “góp sim” vào.

Trước tình huống trên, ông Chương đã báo công an để vào cuộc truy tìm các đầu số di động gây rối. Ông Chương cho biết đến cuối tuần rồi thì liều lượng gây rối có giảm bớt và đến sáng qua (2-3) thì ngưng hẳn.

Khó chứng minh cạnh tranh không lành mạnh

TS Bùi Nguyên Khánh (Viện Nghiên cứu nhà nước và pháp luật) cho rằng xét theo Luật Cạnh tranh thì có thể xem hành vi này là “gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác”. Hành vi này là một dạng cạnh tranh không lành mạnh và bị cấm thực hiện. Cụ thể, Điều 44 Luật Cạnh tranh cũng ghi rõ: “Cấm doanh nghiệp gây rối hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó”.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết khó xử lý được trường hợp trên. Bởi vì luật nói rõ là “cấm doanh nghiệp”. Do đó, nếu muốn khiếu nại lên Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) thì điều đầu tiên Công ty Gas Bình Minh phải làm là chứng minh những người gọi điện thoại gây rối đó chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp. Mà các số di động này là sim trả tiền trước thì cũng chịu chết! Chỉ có thể nhờ lực lượng cảnh sát kinh tế điều tra về các số máy gây rối và phải bắt quả tang mới xử lý được.

Cùng quan điểm trên, luật sư Trần Đình Bảo Quốc (Đoàn luật sư TP.HCM), cho rằng nếu không chứng minh được “đạo diễn” vụ gây rối là công ty gas đối thủ thì sẽ không giải quyết theo Luật Cạnh tranh được.

Kiện đòi bồi thường: Khó xác định thiệt hại

Trước đây cũng đã từng có vụ cạnh tranh tương tự xảy ra trong lĩnh vực taxi. TS Khánh cho biết vào năm 2002, Công ty Tân Hoàng Minh hoạt động ở Hà Nội, khá hút khách. Thấy vậy, hãng taxi TH đã phát tín hiệu gây nhiễu sóng của Tân Hoàng Minh khiến các taxi của hãng này không liên lạc bộ đàm được với nhau, tổng đài cũng không điều xe đi đón khách được... Tuy nhiên, vào năm 2002 chưa có Luật Cạnh tranh nên không thể xử hãng TH. Cuối cùng, hãng TH chỉ bị xử phạt tiền về hành vi vi phạm quy định về vô tuyến điện.

Những tưởng sau khi có Luật Cạnh tranh thì doanh nghiệp có chỗ để bấu víu khi bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Hành trình để khiếu nại, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh khó khăn là thế nhưng mức xử phạt tiền đối với bên vi phạm chỉ vỏn vẹn 20 triệu đồng! Ông Trần Đình Bảo Quốc cho biết nếu Công ty Gas Bình Minh cho rằng việc gây rối điện thoại đó làm thiệt hại đến doanh thu của công ty thì có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, đòi được khoản này còn khó khăn hơn nữa! Chủ yếu là vì công ty này không thể chứng minh được khoản thu nhập bị mất đi do hành vi gọi điện thoại gây rối. Bởi vì trên thực tế vẫn có khách hàng gọi gas được, do đó công ty mới bán được 400-500 bình gas mỗi ngày. Ngoài ra, công ty còn phải chứng minh 500-600 bình gas bị hụt mất là do khách hàng không gọi điện thoại được. Muốn chứng minh thì cũng phải có văn bản của khách hàng phàn nàn về đường dây điện thoại bị bận và khách hàng buộc phải bỏ dịch vụ của gas Bình Minh, gọi gas chỗ khác...