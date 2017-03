Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm

Theo các giải pháp trên, đối với các công trình bền vững hóa kết cấu hạ tầng đường sắt thi công theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ như công trình kiên cố hóa đường sắt miền Trung từ Bình Định đến Khánh Hòa và công trình kiên cố hóa kết cấu hạ tầng đường sắt bị phá hủy do mưa lũ kéo dài tại Hà Tĩnh, Tổng Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ bản xong vào ngày 30/9 tới.



Riêng công trình khắc phục hậu quả bão lũ tại Km242 và Km245 tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai đã hoàn thành toàn bộ khối lượng chính và hạng mục mặt đường bộ bổ sung, Tổng Công ty sẽ tập trung thực hiện xong trong tháng Tám tới.



Ngoài ra, Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị trong ngành từ nay đến cuối năm phải triển khai thi công các dự án như hiện đại hóa thông tin tín hiệu ba tuyến phía Bắc và khu vực đầu mối Hà Nội; thông tin tín hiệu Vinh-Sài Gòn giai đoạn 1 và Hà Nội-Vinh giai đoạn 2; hoàn thành khảo sát thiết kế, điều chỉnh dự án, tổ chức lựa chọn thầu xây lắp các gói thầu còn lại của dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai; tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu xây lắp dự án nâng cao an toàn trên tuyến đường sắt Thống Nhất.



Đối với các dự án lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt theo Quyết định 1856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty sẽ chỉ đạo tiếp tục thực hiện khối lượng bổ sung thuộc dự án theo Quyết định số 3313/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, tiểu dự án 1 và làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để được phê duyệt tiểu dự án 2 và bốn dự án thành phần đền bù, giải tỏa các vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại các thành phố còn lại.



Bên cạnh đó, Tổng Công ty sẽ đề nghị Chính phủ cho phép xây dựng mới ba cầu trong dự án tách 10 cầu chung đường sắt theo lệnh khẩn cấp và trình Bộ Kế hoạch Đầu tư, xin Chính phủ cho phép đầu tư dự án cải tạo bình diện đường sắt khu vực đèo Khe Nét theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao).



Mặt khác, Tổng Công ty cũng sẽ đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng khác như Đường sắt cao tốc Hà Nội-Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang, Đường sắt Trảng Bom-Hòa Hưng, Đường sắt Nội Bài-Hà Nội.





Theo Uông Lam (TTXVN/Vietnam+)