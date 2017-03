ĐBSCL: Chi phí sản xuất lúa gần 21 triệu đồng/hecta

Theo khảo sát của các cơ quan hữu trách tại Đồng Tháp, trong vụ đông xuân 2011 tổng chi phí sản xuất lúa cho 1 ha đất canh tác lên đến hơn 20,9 triệu đồng, tăng 983.000 đồng/ha so với cùng vụ của năm trước, trong đó chi phí vật chất tăng 1.323.000 đồng/hecta, chủ yếu do phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng giá quá cao. Trong khi đó chi phí lao động lại giảm 330.000 đồng/hecta do nhà nông đẩy mạnh sử dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất như cày xới đất, bơm nước, thu hoạch, vận chuyển.

Giá xăng dầu, chi phí thuê máy móc nông nghiệp tăng… khiến người sản xuất lúa lo âu. Ảnh: CTV

Tại các tỉnh Tiền Giang, Long An, An Giang... nhiều nông dân cũng nhìn nhận chi phí sản xuất lúa vụ đông xuân 2011 xấp xỉ 3.000 đồng/kg, nhà nông vẫn có lời vì giá thu mua lúa bình quân ở mức 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mối âu lo lớn nhất của nhà nông các tỉnh ĐBSCL hiện nay là giá thành sản xuất lúa vụ hai (vụ hè thu) đang tăng rất cao so với vụ đông xuân. Nguyên nhân là giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp ở các vùng nông thôn đang leo thang từng ngày, trong khi giá thuê máy móc nông nghiệp thu hoạch lúa cũng đang tăng.

HÙNG ANH