ĐBSCL đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng

Vào đầu vụ sản xuất, các địa phương tổ chức cho nông dân và các doanh nghiệp gặp gỡ, đối thoại, có kế hoạch sản xuất, bao tiêu sản phẩm; theo dõi chặt việc thực hiện hợp đồng, kịp thời giải quyết khi xảy ra vi phạm; tổ chức cho các thương lái hoạt động hữu hiệu theo phương thức các bên đều có lợi nhằm góp phần tiêu thụ nhanh nông phẩm, tránh ứ đọng, rớt giá.

Thu hoạch cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: CTV

Năm 2011, các tỉnh ĐBSCL phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 1,55 tỉ USD, tăng 150 triệu USD so với năm 2010. Để hoàn thành chỉ tiêu trên, các tỉnh ĐBSCL đưa 6.000-6.300 ha mặt nước nuôi cá tra, tăng 600-800 ha so với năm 2010, tập trung nhiều nhất tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, TP Cần Thơ.

TX