Đề nghị phạt ba DN kinh doanh phân bón kém chất lượng

Đó là Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ Ba Lá Xanh sản xuất phân bón giả, có nhà máy sản xuất tại huyện Bến Lức, Long An; cửa hàng vật tư nông nghiệp Sáu Tiến ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) bán phân bón hữu cơ vi sinh APT Mix-VS07 kém chất lượng do Công ty TNHH Nông nghiệp An Phú Thịnh (quận 8, TP.HCM) sản xuất; Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phân bón Phú An (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đưa sản phẩm phân bón ra thị trường chưa có trong danh mục được phép sản xuất ở Việt Nam.

Ngoài ra, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xử phạt tám cơ sở kinh doanh phân bón nhập khẩu nhưng không dán nhãn phụ trên bao bì và không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng với tiền trên 46 triệu đồng.

DUY ĐÔNG