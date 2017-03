Đề nghị tăng thêm room 7% cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo VAFI, thực hiện giải pháp này sẽ phần nào khắc phục tình trạng ảm đạm của thị trường chứng khoán những ngày đầu năm mới 2008.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký VAFI, cho biết đây là một giải pháp kích cầu nhằm tăng huy động vốn vào thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng thương mại. Theo VAFI, tất cả các tổ chức và cá nhân đầu tư nước ngoài (không phải là tổ chức tín dụng ngân hàng hay nhà đầu tư chiến lược) khi lập kế hoạch đầu tư vào Việt Nam đều mong muốn trong danh mục đầu tư của mình có các cổ phiếu ngân hàng, dù chỉ nắm giữ tỷ lệ thấp (dưới 0,3%/vốn điều lệ cho mỗi tổ chức). Với những khoản đầu tư này, khó có thể đầu tư vào các ngân hàng chưa niêm yết vì theo quy định hiện hành, trước khi đầu tư vào ngân hàng chưa niêm yết thì ngân hàng cổ phần phải làm nhiều thủ tục xin phép Ngân hàng nhà nước, còn muốn đầu tư vào ngân hàng niêm yết trên sàn thì có ít cơ hội, vì các ngân hàng niêm yết đã hết room (như trường hợp của Ngân hàng ACB, Sacombank).

Song hiện nay, hầu hết các ngân hàng cổ phần đều muốn ưu tiên tỷ lệ room tối đa 30% cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Vì thế, các quỹ đầu tư nước ngoài, cá nhân đầu tư nước ngoài rất khó có điều kiện và cơ hội đầu tư vào các ngân hàng cổ phần.

VAFI phân tích, nếu như các quỹ đầu tư nước ngoài có cơ hội thuận tiện để đầu tư vào các ngân hàng cổ phần thì việc thuyết phục các nhà đầu tư quốc tế từ phía các công ty quản lý quỹ nước ngoài vào Việt Nam đầu tư sẽ dễ dàng hơn.

Quy mô các quỹ đầu tư vào Việt Nam thường nhỏ bé hơn nhiều so với các nước khác, do thị trường chứng khoán của ta còn nhỏ bé. Nếu như đa phần nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội thuận tiện trong việc đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng thì đồng nghĩa với việc quy mô thị trường vốn của chúng ta tăng lên đáng kể, bởi các ngân hàng đều là những doanh nghiệp lớn (so với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh) và còn có nhiều tiềm năng phát triển. Do đó, việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không chỉ làm tăng tỷ lệ huy động vốn vào lĩnh vực ngân hàng mà còn tăng quy mô đầu tư của các quỹ nước ngoài vào thị trường chứng khoán và làm cho thị trường vốn của nước ta trở nên hấp dẫn hơn.