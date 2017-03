Đề nghị xử lý các ngân hàng cho vay lãi cao

Sau ngày 2-4, đồng thuận với VNBA, nhiều ngân hàng thương mại đã chính thức rút lãi suất huy động tiền đồng về mốc 11%/năm và lãi suất huy động USD về trần 6%/năm. Sau ngày này, nhiều ngân hàng có dòng tiền dư thừa đã cho vay lại trên thị trường liên ngân hàng ở mức cao, đẩy lãi vay ngắn hạn lên 15%/năm.

Hiện lãi suất thị trường liên ngân hàng đã tăng so với các ngày trước đó. Nguyên do các tổ chức tín dụng chuẩn bị nguồn vốn để đảm bảo mức dự trữ bắt buộc của tháng 4, khiến nhu cầu vay vốn của các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng tăng. VNBA cũng đề nghị Ngân hàng nhà nước tích cực hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại để đảm bảo khả năng thanh toán cũng như đảm bảo an toàn cho hệ thống.