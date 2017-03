Đề nghị xử lý vụ in tiền đồ chơi

Theo đó, Ban chỉ đạo 127TW đề nghị Tổng cục An ninh phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, Thanh tra Ngân hàng nhà nước điều tra, xử lý hành vi sao chép, kinh doanh tiền Việt Nam bất hợp pháp (vi phạm Quyết định 130 của Thủ tướng về bảo vệ đồng tiền Việt Nam). Văn bản này còn đề nghị Tổng cục An ninh nghiên cứu và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành danh mục đồ chơi ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (trong đó có loại tiền đồ chơi), đề nghị cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Vụ in tiền dưới dạng đồ chơi theo đánh giá của cơ quan chức năng là ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ.