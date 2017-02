Đề xuất bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh gas

Tăng hậu kiểm để dẹp "cưa tai mài bình" Để hạn chế tình trạng chiếm dụng trái phép, tranh giành chai LPG; nạn cưa tai mài vỏ chai LPG diễn ra thường xuyên gây mất an toàn, cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng của con người khi sử dụng gas, Bộ Công Thương sẽ bổ sung một chương quy định riêng về quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh khí. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm đối với các thương nhân kinh doanh khí và tăng cường phân cấp cho các lực lượng ở địa phương để kiểm tra giám sát các thương nhân trong việc thực hiện trong lĩnh vực này. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của thương nhân trong hoạt động kinh doanh khí, đảm bảo an toàn, tính mạng và quyền lợi của người tiêu dùng.