Đề xuất giảm hơn 52.000 ha lúa trong năm năm tới

Cụ thể, Chính phủ đề nghị điều chỉnh đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa là 3,76 triệu ha (giảm 52.000 ha), trong đó có khoảng 400.000 ha được quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng khi cần thiết có thể quay lại trồng lúa theo Nghị định số 35/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Bộ trưởng Quang cho biết việc giảm diện tích đất trồng lúa là để dành đất cho phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ nhất là giao thông và để các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai. Theo đó, diện tích giảm tập trung chủ yếu tại các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau.

Trình bày báo cáo thẩm tra về kế hoạch sử dụng đất năm năm 2016-2020, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu lập luận: Hiện nguồn cung gạo dư thừa, thị trường xuất khẩu gạo thu hẹp. Diện tích đất trồng lúa mà Chính phủ đề nghị chuyển mục đích sử dụng chủ yếu là phục vụ nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, đô thị, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Về diện tích điều chỉnh giảm 52.000 ha đất trồng lúa, trong đó phần lớn là diện tích đất thường xuyên bị hạn hán, nhiễm mặn, ngập lụt và đất bị thoái hóa sản xuất lúa kém hiệu quả so với các cây trồng khác… Còn 400.000 ha đất lúa chuyển sang trồng các loại cây hằng năm chủ yếu cũng chiếm phần lớn là diện tích thường xuyên bị hạn hán, xâm nhập mặn do chịu tác động của biến đổi khí hậu, không thể tiếp tục trồng lúa hoặc trồng lúa hiệu quả thấp. Bên cạnh đó, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất trên diện tích hiện tại vẫn đảm bảo diện tích gieo trồng lúa dự kiến đạt trên 7 triệu ha, năng suất lúa bình quân hằng năm khoảng 60 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 42 triệu tấn/năm, với sản lượng này sẽ bảo đảm an ninh lương thực hiện tại, ngay cả khi dân số tăng và giữ ổn định ở mức 120 triệu dân trong tương lai. Với những lý do nêu trên, Ủy ban Kinh tế tán thành với đề xuất của Chính phủ về điều chỉnh diện tích đất trồng lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.